The Counts - What's Up Front That-Counts (Analogue) (coloured) (0711574942312) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Counts - What's Up Front That-Counts (Analogue) (coloured) (0711574942312) виниловая пластинка
В 1971 году, отказавшись от слова «Fabulous» в названии, The Counts выпустили свой первый полноформатный альбом для лейбла Westbound Records. «What's Up Front That-Counts», бесспорно, один из самых фанковых альбомов всех времён. Грув, задаваемый конгой, страстный вокал и выразительные аранжировки, наполненные грувом, настолько же заразительны, насколько и заводны. Выпуск этой классики фанка знаменует собой вторую часть серии переизданий Org Music для Westbound Records, дополненную тремя ранее не издававшимися треками. Работая с оригинальными мастер-лентами Westbound в культовой студии 54 Sound в Детройте, эти легендарные записи были ремастерированы удостоенным наград звукорежиссёром Дэйвом Гарднером, с реставрацией и переносом плёнки специалистом по архивам Кэтрин Вериколли, при дополнительной помощи звукорежиссёра студии 54 Sound Ника Кинга.
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Теги товара: Соул
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Теги товара: Соул
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