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The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка

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The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка - фото 1
The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка - фото 2
The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка - фото 3
The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка - фото 4
The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Chi-Lites
Альбом (сингл)
A Lonely Man
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка - фото 1
  • The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка - фото 2
  • The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка - фото 3
  • The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка - фото 4
  • The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716132
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Загружаем...
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Загружаем...
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The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка
5 010 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574933716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Chi-Lites
Альбом (сингл)
A Lonely Man
Жанр
Soul
Трек-лист
Oh Girl, Living In The Footsteps Of Another Man, Love Is, Being In Love, A Lonely Man, The Man & The Woman (The Boy & The Girl), Ain't Too Much of Nothin', Inner City Blues (Make Me Wanna Holler), The Coldest Days Of My Life
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Brunswick Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка

«A Lonely Man» — альбом 1972 года чикагской вокальной группы The Chi-Lites, возглавивший чарты. В него вошёл их хит «Oh Girl», а также мощная версия песни Марвина Гэя «Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)». Это переиздание легенд R&B — первое за 50 лет и записано с оригинальных плёнок.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574933716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Chi-Lites
Альбом (сингл)
A Lonely Man
Жанр
Soul
Трек-лист
Oh Girl, Living In The Footsteps Of Another Man, Love Is, Being In Love, A Lonely Man, The Man & The Woman (The Boy & The Girl), Ain't Too Much of Nothin', Inner City Blues (Make Me Wanna Holler), The Coldest Days Of My Life
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Brunswick Reissue Series
Страна производитель
США
Описание
«A Lonely Man» — альбом 1972 года чикагской вокальной группы The Chi-Lites, возглавивший чарты. В него вошёл их хит «Oh Girl», а также мощная версия песни Марвина Гэя «Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)». Это переиздание легенд R&B — первое за 50 лет и записано с оригинальных плёнок.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Chi-Lites - A Lonely Man (Analogue) (coloured) (0711574933716) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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