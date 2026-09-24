The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
ATUM: A Rock Opera In Three Acts
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб.
В наличии
Код товара: 716105
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Характеристики
Бренд
Thirty Tigers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Thirty Tigers
Barcode
[0793888104471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
ATUM: A Rock Opera In Three Acts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum
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Бренд
Thirty Tigers
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Thirty Tigers
Barcode
[0793888104471]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
ATUM: A Rock Opera In Three Acts
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Act I, Atum, Butterfly Suite, The Good In Goodbye, Embracer, With Ado I Do, Hooligan, Steps In Time, Where Rain Must Fall, Beyond The Vale, Hooray!, The Gold Mask, Act II, Avalanche, Empires, Neophyte, Moss, Night Waves, Space Age, Every Morning, To The Grays, Beguiled, The Culling, Springtimes, Act III, Sojourner, That Which Animates The Spirit, The Canary Trainer, Pacer, In Lieu Of Failure, Cenotaph, Harmageddon, Fireflies, Intergalactic, Spellbinding, Of Wings, Audio Story, Act 1 Of Atum
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The Smashing Pumpkins - ATUM: A Rock Opera In Three Acts (0793888104471) виниловая пластинка - стоимость товара 10580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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