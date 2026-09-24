The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка
Группа The White Stripes отмечает 20-летие своего пятого студийного альбома Get Behind Me Satan удостоенного премии «Грэмми» в 2005 году, выпуском ограниченного тиража памятного винилового издания. Двухвинтовое издание, включающее один винил красного дымчатого цвета и один прозрачный винил с красно-чёрным дымчатым оттенком, поступит в продажу по всему миру на лейбле Third Man Records в пятницу, 27 июня. Записанный на лестнице дома Джека Уайта в районе Indian Village в Детройте, Get Behind Me Satan представляет The White Stripes в их самом экспериментальном и творческом проявлении, дополняя их традиционное звучание гитары, барабанов и фортепиано маримбой, литаврами, мандолиной, колокольчиками и многим другим. Альбом не выпускался на виниле в течение 10 лет после его первоначального выпуска в 2005 году, он дебютировал в тройке лучших в чартах альбомов в США, Великобритании, Канаде и Австралии и получил мировое признание благодаря своему уникальному ритмическому подходу и таким классическим синглам, как « Blue Orchid », номинированный на премию GRAMMY® « My Doorbell » и « The Denial Twist », все три из которых вошли в десятку лучших в официальном чарте синглов Великобритании. Журнал Rolling Stone высоко оценил альбом Get Behind Me Satan за «искажение различных стилей американской музыки в угоду собственным эмоциям… музыка настолько дикая, что можно заплакать, наблюдая за тем, как безжалостно White Stripes продолжают крушить другие группы». Альбом получил золотой сертификат RIAA в США, платиновый сертификат в Великобритании и Канаде, а также вторую подряд премию GRAMMY® для The White Stripes в номинации «Лучший альтернативный альбом». Ранее на этой неделе группа The White Stripes была названа в числе номинированных на включение в Зал славы рок-н-ролла 2025 года. Группа, 6-кратный обладатель премии «Грэмми®» и 11-кратный номинант на премию «Грэмми®», присоединилась к таким уважаемым коллегам, включенным в Зал славы рок-н-ролла 2025 года, как Bad Company, Чабби Чекер, Джо Кокер, Синди Лопер, Outkast и Soundgarden.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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