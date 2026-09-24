Top.Mail.Ru
The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка - фото 1
The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка - фото 2
The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка - фото 3
The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка - фото 4
The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
Get Behind Me Satan
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка - фото 1
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка - фото 2
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка - фото 3
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка - фото 4
  • The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716103
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Third Man
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Man
Barcode
[0810074424493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
Get Behind Me Satan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Blue Orchid, The Nurse, My Doorbell, Forever for Her (Is Over for Me), Little Ghost, The Denial Twist, White Moon, Instinct Blues, Passive Manipulation, Take, Take, Take, As Ugly as I Seem, Red Rain, I'm Lonely (But I Ain't That Lonely Yet)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка

Группа The White Stripes отмечает 20-летие своего пятого студийного альбома Get Behind Me Satan удостоенного премии «Грэмми» в 2005 году, выпуском ограниченного тиража памятного винилового издания. Двухвинтовое издание, включающее один винил красного дымчатого цвета и один прозрачный винил с красно-чёрным дымчатым оттенком, поступит в продажу по всему миру на лейбле Third Man Records в пятницу, 27 июня. Записанный на лестнице дома Джека Уайта в районе Indian Village в Детройте, Get Behind Me Satan представляет The White Stripes в их самом экспериментальном и творческом проявлении, дополняя их традиционное звучание гитары, барабанов и фортепиано маримбой, литаврами, мандолиной, колокольчиками и многим другим. Альбом не выпускался на виниле в течение 10 лет после его первоначального выпуска в 2005 году, он дебютировал в тройке лучших в чартах альбомов в США, Великобритании, Канаде и Австралии и получил мировое признание благодаря своему уникальному ритмическому подходу и таким классическим синглам, как « Blue Orchid », номинированный на премию GRAMMY® « My Doorbell » и « The Denial Twist », все три из которых вошли в десятку лучших в официальном чарте синглов Великобритании. Журнал Rolling Stone высоко оценил альбом Get Behind Me Satan за «искажение различных стилей американской музыки в угоду собственным эмоциям… музыка настолько дикая, что можно заплакать, наблюдая за тем, как безжалостно White Stripes продолжают крушить другие группы». Альбом получил золотой сертификат RIAA в США, платиновый сертификат в Великобритании и Канаде, а также вторую подряд премию GRAMMY® для The White Stripes в номинации «Лучший альтернативный альбом». Ранее на этой неделе группа The White Stripes была названа в числе номинированных на включение в Зал славы рок-н-ролла 2025 года. Группа, 6-кратный обладатель премии «Грэмми®» и 11-кратный номинант на премию «Грэмми®», присоединилась к таким уважаемым коллегам, включенным в Зал славы рок-н-ролла 2025 года, как Bad Company, Чабби Чекер, Джо Кокер, Синди Лопер, Outkast и Soundgarden.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Third Man
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Third Man
Barcode
[0810074424493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
Get Behind Me Satan
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Blue Orchid, The Nurse, My Doorbell, Forever for Her (Is Over for Me), Little Ghost, The Denial Twist, White Moon, Instinct Blues, Passive Manipulation, Take, Take, Take, As Ugly as I Seem, Red Rain, I'm Lonely (But I Ain't That Lonely Yet)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа The White Stripes отмечает 20-летие своего пятого студийного альбома Get Behind Me Satan удостоенного премии «Грэмми» в 2005 году, выпуском ограниченного тиража памятного винилового издания. Двухвинтовое издание, включающее один винил красного дымчатого цвета и один прозрачный винил с красно-чёрным дымчатым оттенком, поступит в продажу по всему миру на лейбле Third Man Records в пятницу, 27 июня. Записанный на лестнице дома Джека Уайта в районе Indian Village в Детройте, Get Behind Me Satan представляет The White Stripes в их самом экспериментальном и творческом проявлении, дополняя их традиционное звучание гитары, барабанов и фортепиано маримбой, литаврами, мандолиной, колокольчиками и многим другим. Альбом не выпускался на виниле в течение 10 лет после его первоначального выпуска в 2005 году, он дебютировал в тройке лучших в чартах альбомов в США, Великобритании, Канаде и Австралии и получил мировое признание благодаря своему уникальному ритмическому подходу и таким классическим синглам, как « Blue Orchid », номинированный на премию GRAMMY® « My Doorbell » и « The Denial Twist », все три из которых вошли в десятку лучших в официальном чарте синглов Великобритании. Журнал Rolling Stone высоко оценил альбом Get Behind Me Satan за «искажение различных стилей американской музыки в угоду собственным эмоциям… музыка настолько дикая, что можно заплакать, наблюдая за тем, как безжалостно White Stripes продолжают крушить другие группы». Альбом получил золотой сертификат RIAA в США, платиновый сертификат в Великобритании и Канаде, а также вторую подряд премию GRAMMY® для The White Stripes в номинации «Лучший альтернативный альбом». Ранее на этой неделе группа The White Stripes была названа в числе номинированных на включение в Зал славы рок-н-ролла 2025 года. Группа, 6-кратный обладатель премии «Грэмми®» и 11-кратный номинант на премию «Грэмми®», присоединилась к таким уважаемым коллегам, включенным в Зал славы рок-н-ролла 2025 года, как Bad Company, Чабби Чекер, Джо Кокер, Синди Лопер, Outkast и Soundgarden.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The White Stripes - Get Behind Me Satan (coloured) (0810074424493) виниловая пластинка - по цене 5710 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...