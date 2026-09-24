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Warren Zevon - Stand In The Fire (Analogue) (4260019715944) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Warren Zevon - Stand In The Fire (Analogue) (4260019715944) виниловая пластинка

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Warren Zevon - Stand In The Fire (Analogue) (4260019715944) виниловая пластинка - фото 1
Warren Zevon - Stand In The Fire (Analogue) (4260019715944) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Stand In The Fire
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Warren Zevon - Stand In The Fire (Analogue) (4260019715944) виниловая пластинка - фото 1
  • Warren Zevon - Stand In The Fire (Analogue) (4260019715944) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716095
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Warren Zevon - Stand In The Fire (Analogue) (4260019715944) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Stand In The Fire
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Stand In The Fire, Jeannie Needs A Shooter, Excitable Boy, Mohammed's Radio, Werewolves Of London, Lawyers, Guns And Money, The Sin, Poor Poor Pitiful Me, I'll Sleep When I'm Dead, Diddley
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Warren Zevon - Stand In The Fire (Analogue) (4260019715944) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stand In The Fire, Jeannie Needs A Shooter, Excitable Boy, Mohammed's Radio, Werewolves Of London, Lawyers, Guns And Money, The Sin, Poor Poor Pitiful Me, I'll Sleep When I'm Dead, Diddley

Отзывы о товаре Warren Zevon - Stand In The Fire (Analogue) (4260019715944) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
Stand In The Fire
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Stand In The Fire, Jeannie Needs A Shooter, Excitable Boy, Mohammed's Radio, Werewolves Of London, Lawyers, Guns And Money, The Sin, Poor Poor Pitiful Me, I'll Sleep When I'm Dead, Diddley
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stand In The Fire, Jeannie Needs A Shooter, Excitable Boy, Mohammed's Radio, Werewolves Of London, Lawyers, Guns And Money, The Sin, Poor Poor Pitiful Me, I'll Sleep When I'm Dead, Diddley
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Warren Zevon - Stand In The Fire (Analogue) (4260019715944) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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