Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fred Wesley - A Blow For Me, A Toot To You (Analogue) (4260019716132) виниловая пластинка
Благодаря первоклассной фанк- и соул-подготовке в группе Джеймса Брауна, Фред Уэсли и Масео Паркер были очевидным выбором, когда речь зашла о вхождении в империю p-funk Джорджа Клинтона - крестный отец соула в любом случае оказал на Клинтона огромное влияние. в 1977 году Клинтон и Бутси Коллинз спродюсировали "A Blow For Me, A Toot For You", дебютный альбом Fred Wesley & the Horny Horns - ансамбля с Уэсли на тромбоне, Паркером на тенор- и альт-саксофоне и Риком Гарднером и Ричардом "Кушем" Гриффитом на трубе. Большинство мелодий принадлежит Клинтону и Коллинзу, поэтому неудивительно, что большая часть пластинки - это чистый P-Funk. Альбом начинается довольно мрачно с римейка песни Parliament "Up For The Down Stroke", влияние Parliament заметно и в других номерах. В инструментальной композиции "Four Play" сочетаются фанк и джаз, а атмосферная "Peace Fugue" Уэсли отражает звучание CTI 1970-х годов. На самом деле, "Peace Fugue" - это произведение, которое меньше всего похоже на Клинтона на этой пластинке. вряд ли "A Blow For Me, A Toot For You" уступает "Mothership Connection" Parliament или "One Nation Under A Groove" Funkadelic и, безусловно, является более чем просто рекомендуемым LP, с которым должен познакомиться каждый любитель фанка.
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