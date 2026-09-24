Top.Mail.Ru
Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - фото 3
Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - фото 4
Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Nina Simone And Piano
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - фото 3
  • Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - фото 4
  • Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716092
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Nina Simone And Piano
Жанр
Jazz
Трек-лист
Seems I'm Never Tired Lovin' You, Nobody's Fault But Mine, I Think It's Gonna To Rain Today, Everyone's Gone To The Moon, Compensation, Who Am I, Another Spring, The Human Touch, I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes), The Desperate Ones
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Nina Simone And Piano
Жанр
Jazz
Трек-лист
Seems I'm Never Tired Lovin' You, Nobody's Fault But Mine, I Think It's Gonna To Rain Today, Everyone's Gone To The Moon, Compensation, Who Am I, Another Spring, The Human Touch, I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes), The Desperate Ones
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...