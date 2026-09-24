Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Nina Simone And Piano
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 716092
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Nina Simone And Piano
Жанр
Jazz
Трек-лист
Seems I'm Never Tired Lovin' You, Nobody's Fault But Mine, I Think It's Gonna To Rain Today, Everyone's Gone To The Moon, Compensation, Who Am I, Another Spring, The Human Touch, I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes), The Desperate Ones
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDisturbed - Indestructible (0093624928294) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019712479]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
Nina Simone And Piano
Жанр
Jazz
Трек-лист
Seems I'm Never Tired Lovin' You, Nobody's Fault But Mine, I Think It's Gonna To Rain Today, Everyone's Gone To The Moon, Compensation, Who Am I, Another Spring, The Human Touch, I Get Along Without You Very Well (Except Sometimes), The Desperate Ones
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Nina Simone - Nina Simone And Piano (Analogue) (4260019712479) виниловая пластинка