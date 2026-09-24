Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Aretha Franklin - Live At Fillmore West (Analogue) (4260019714466) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Respect (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Love the One You're With (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Bridge Over Troubled Water (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Eleanor Rigby (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Make It With You (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Don't Play That Song (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Dr. Feelgood (Live at Fillmore West, San Francisco, February 5, 1971), Spirit in the Dark (Live at Fillmore West, San Francisco, February 7, 1971), Spirit in the Dark (Reprise with Ray Charles) [Live at Fillmore West, San Francisco, February 7, 1971], Reach Out and Touch (Somebody's Hand) [Live at Fillmore West, San Francisco, February 7, 1971]
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Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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