Roger Waters - This Is Not A Drill – Live From Prague (0198029085518) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
This Is Not A Drill – Live From Prague
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб.
В наличии
Код товара: 716084
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029085518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
This Is Not A Drill – Live From Prague
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Introduction, Comfortably Numb, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The Wall Part 2, Another Brick In The Wall Part 3, The Powers That Be, The Bravery Of Being Out Of Range, The Bar Part 1, Have A Cigar, Wish You Were Here, Shine On Your Crazy Diamond Parts 6, 7, 5, Sheep, In The Flesh, Run Like Hell, D?j? Vu, Is This The Life We Really Want?, Money, Us & Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse, Two Suns In The Sunset, The Bar Part 2, Outside The Wall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Roger Waters - This Is Not A Drill – Live From Prague (0198029085518) виниловая пластинка
Первоначально записанный во время концерта Уотерса на арене O2 в Чехии 25 мая 2023 года, этот сет запечатлел широко известное живое выступление Уотерса, включая такие культовые треки, как « Us & Them », « Comfortably Numb », « Wish You Were Here » и « Is This The Life We Really Want? ». Кроме того, Уотерс исполнил свою новую песню « The Bar » получившую признание критиков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029085518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Roger Waters
Альбом (сингл)
This Is Not A Drill – Live From Prague
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Introduction, Comfortably Numb, The Happiest Days Of Our Lives, Another Brick In The Wall Part 2, Another Brick In The Wall Part 3, The Powers That Be, The Bravery Of Being Out Of Range, The Bar Part 1, Have A Cigar, Wish You Were Here, Shine On Your Crazy Diamond Parts 6, 7, 5, Sheep, In The Flesh, Run Like Hell, D?j? Vu, Is This The Life We Really Want?, Money, Us & Them, Any Colour You Like, Brain Damage, Eclipse, Two Suns In The Sunset, The Bar Part 2, Outside The Wall
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Первоначально записанный во время концерта Уотерса на арене O2 в Чехии 25 мая 2023 года, этот сет запечатлел широко известное живое выступление Уотерса, включая такие культовые треки, как « Us & Them », « Comfortably Numb », « Wish You Were Here » и « Is This The Life We Really Want? ». Кроме того, Уотерс исполнил свою новую песню « The Bar » получившую признание критиков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Roger Waters - This Is Not A Drill – Live From Prague (0198029085518) виниловая пластинка - по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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