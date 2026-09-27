Top.Mail.Ru
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 1
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 2
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 3
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 4
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 5
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 6
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 7
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 8
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 9
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 10
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 11
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 12
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
Man Of The World: Anthology 1968-1988
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 7
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 8
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 9
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 10
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 11
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 12
  • Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716064
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка
4 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sanctuary
Barcode
[8013252420429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
Man Of The World: Anthology 1968-1988
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fleetwood Mac–Man Of The World, Fleetwood Mac–Long Grey Mare, Fleetwood Mac–Fast Talking Woman Blues, Fleetwood Mac–Jumping At Shadows (Live), Fleetwood Mac–Black Magic Woman (Live), Fleetwood Mac–Showbiz Blues, Brunning Sunflower Blues Band–Uranus, Fleetwood Mac–Oh Well, Fleetwood Mac–If You Let Me Love You (Live), Fleetwood Mac–Lazy Poker Blues, Fleetwood Mac–The Green Manalishi (With The Two Prong Crown), Peter Green (2)–A Fool No More, Peter Green (2)–Tribal Dance, Peter Green (2)–Apostle, P
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fleetwood Mac–Man Of The World, Fleetwood Mac–Long Grey Mare, Fleetwood Mac–Fast Talking Woman Blues, Fleetwood Mac–Jumping At Shadows (Live), Fleetwood Mac–Black Magic Woman (Live), Fleetwood Mac–Showbiz Blues, Brunning Sunflower Blues Band–Uranus, Fleetwood Mac–Oh Well, Fleetwood Mac–If You Let Me Love You (Live), Fleetwood Mac–Lazy Poker Blues, Fleetwood Mac–The Green Manalishi (With The Two Prong Crown), Peter Green (2)–A Fool No More, Peter Green (2)–Tribal Dance, Peter Green (2)–Apostle, Peter Green (2)–Cryin' Won't Bring You Back, Peter Green (2)–Watcha Gonna Do, Peter Green (2)–Lost My Love, Peter Green (2)–Shining Star, Peter Green (2)–Big Boy Now, Peter Green (2)–Same Old Blues, Peter Green (2)–Bandit, Peter Green (2)–What Am I Doing Here?

Отзывы о товаре Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sanctuary
Barcode
[8013252420429]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2004
Исполнитель
Peter Green
Альбом (сингл)
Man Of The World: Anthology 1968-1988
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Fleetwood Mac–Man Of The World, Fleetwood Mac–Long Grey Mare, Fleetwood Mac–Fast Talking Woman Blues, Fleetwood Mac–Jumping At Shadows (Live), Fleetwood Mac–Black Magic Woman (Live), Fleetwood Mac–Showbiz Blues, Brunning Sunflower Blues Band–Uranus, Fleetwood Mac–Oh Well, Fleetwood Mac–If You Let Me Love You (Live), Fleetwood Mac–Lazy Poker Blues, Fleetwood Mac–The Green Manalishi (With The Two Prong Crown), Peter Green (2)–A Fool No More, Peter Green (2)–Tribal Dance, Peter Green (2)–Apostle, P
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fleetwood Mac–Man Of The World, Fleetwood Mac–Long Grey Mare, Fleetwood Mac–Fast Talking Woman Blues, Fleetwood Mac–Jumping At Shadows (Live), Fleetwood Mac–Black Magic Woman (Live), Fleetwood Mac–Showbiz Blues, Brunning Sunflower Blues Band–Uranus, Fleetwood Mac–Oh Well, Fleetwood Mac–If You Let Me Love You (Live), Fleetwood Mac–Lazy Poker Blues, Fleetwood Mac–The Green Manalishi (With The Two Prong Crown), Peter Green (2)–A Fool No More, Peter Green (2)–Tribal Dance, Peter Green (2)–Apostle, Peter Green (2)–Cryin' Won't Bring You Back, Peter Green (2)–Watcha Gonna Do, Peter Green (2)–Lost My Love, Peter Green (2)–Shining Star, Peter Green (2)–Big Boy Now, Peter Green (2)–Same Old Blues, Peter Green (2)–Bandit, Peter Green (2)–What Am I Doing Here?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Green - Man Of The World: Anthology 1968-1988 (8013252420429) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...