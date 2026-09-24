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Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка

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Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка - фото 1
Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка - фото 2
Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка - фото 3
Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка - фото 4
Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ronnell Bright
Альбом (сингл)
The Ronnell Bright Trio
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка - фото 1
  • Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка - фото 2
  • Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка - фото 3
  • Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка - фото 4
  • Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716057
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam
Barcode
[3700409811166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ronnell Bright
Альбом (сингл)
The Ronnell Bright Trio
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Sail 'Em, Things Ain't What They Used To Be, Johnny Pate's Blues, R And R Groove, The Champ, Easy Listening Blues, Chasing Sarah, Doxology
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sail 'Em, Things Ain't What They Used To Be, Johnny Pate's Blues, R And R Groove, The Champ, Easy Listening Blues, Chasing Sarah, Doxology



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam
Barcode
[3700409811166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ronnell Bright
Альбом (сингл)
The Ronnell Bright Trio
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Sail 'Em, Things Ain't What They Used To Be, Johnny Pate's Blues, R And R Groove, The Champ, Easy Listening Blues, Chasing Sarah, Doxology
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sail 'Em, Things Ain't What They Used To Be, Johnny Pate's Blues, R And R Groove, The Champ, Easy Listening Blues, Chasing Sarah, Doxology


Теги товара: Limited Edition
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Ronnell Bright - The Ronnell Bright Trio (Analogue) (3700409811166) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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