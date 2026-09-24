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John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка

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John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка - фото 1
John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка - фото 2
John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка - фото 3
John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Movie Themes 1976-1988
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка - фото 1
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка - фото 2
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка - фото 3
  • John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716055
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John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563162491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Movie Themes 1976-1988
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Chariots Of Pumpkins (Halloween III), 69th St. Bridge (Escape From New York), The Alley (War) (Big Trouble In Little China), Wake Up (They Live), Julie's Dead (Assault On Precinct 13), The Shape Enters Laurie's Room (Halloween II), Season Of The Witch (Halloween III), Love At A Distance (Prince Of Darkness), The Shape Stalks Again (Halloween II), Burn It (The Thing), Fuchs (The Thing), To Mac's Shack (The Thing), Walk To The Lighthouse (The Fog), Laurie's Theme (Halloween)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка

К настоящему времени каждый должен знать, что Джон Карпентер не только прославленный кинорежиссер, но и музыкальный маэстро, чьи саундтреки стали синонимом жанров ужасов, саспенса и научной фантастики. Его врождённый композиторский талант и глубокое понимание того, как музыка может возвышать повествование, оставили неизгладимый след в мире кино и запечатлелись в музыкальных коллекциях многих людей. «Антология II» продолжает восхвалять его композиторский гений, представляя превосходно подобранную коллекцию некоторых из его самых знаковых музыкальных произведений из обширной фильмографии, записанных заново с его музыкальными соавторами Дэниелом Дэвисом и Коди Карпентером. Сборник открывается песней «Chariots of Pumpkins» из фильма «Хэллоуин 3», которая идеально передаёт зловещую сущность культового фильма с его пульсирующими синтезаторами и завораживающими мелодиями. Слушателя охватывает чувство тревоги и предвкушения, прежде чем он погружается в «69th St. Bridge» из «Побега из Нью-Йорка» – динамичный трек, воплощающий футуристическую и мрачную природу фильма с помощью пульсирующих басовых линий, драйвовых ритмов и электронных текстур. Альбом также обладает изолирующим тоном, поскольку он пробирается сквозь эмбиентные треки, такие как «Fuchs» и «To Mac's Shack» из «The Thing» и «Walk to the Lighthouse» из «The Fog». Все они отличаются более медленным темпом, зловещими полутонами и воздушной атмосферой, напоминающей далёкий шёпот. Всё это было тщательно продумано для подготовки к грандиозному финалу. Культовая и мгновенно узнаваемая «Тема Лори» из оригинального «Хэллоуина». Эта простая, но зловещая фортепианная мелодия, ставшая синонимом жанра ужасов, завершает альбом, вселяя страх в сердца слушателей. Эти треки — лишь малая часть впечатляющего музыкального репертуара Джона Карпентера. Его саундтреки, с каждой завораживающей нотой и пульсирующим ритмом, продолжают находить отклик у зрителей, навсегда вписав его имя в анналы истории киномузыки.



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563162491]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Movie Themes 1976-1988
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Chariots Of Pumpkins (Halloween III), 69th St. Bridge (Escape From New York), The Alley (War) (Big Trouble In Little China), Wake Up (They Live), Julie's Dead (Assault On Precinct 13), The Shape Enters Laurie's Room (Halloween II), Season Of The Witch (Halloween III), Love At A Distance (Prince Of Darkness), The Shape Stalks Again (Halloween II), Burn It (The Thing), Fuchs (The Thing), To Mac's Shack (The Thing), Walk To The Lighthouse (The Fog), Laurie's Theme (Halloween)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
К настоящему времени каждый должен знать, что Джон Карпентер не только прославленный кинорежиссер, но и музыкальный маэстро, чьи саундтреки стали синонимом жанров ужасов, саспенса и научной фантастики. Его врождённый композиторский талант и глубокое понимание того, как музыка может возвышать повествование, оставили неизгладимый след в мире кино и запечатлелись в музыкальных коллекциях многих людей. «Антология II» продолжает восхвалять его композиторский гений, представляя превосходно подобранную коллекцию некоторых из его самых знаковых музыкальных произведений из обширной фильмографии, записанных заново с его музыкальными соавторами Дэниелом Дэвисом и Коди Карпентером. Сборник открывается песней «Chariots of Pumpkins» из фильма «Хэллоуин 3», которая идеально передаёт зловещую сущность культового фильма с его пульсирующими синтезаторами и завораживающими мелодиями. Слушателя охватывает чувство тревоги и предвкушения, прежде чем он погружается в «69th St. Bridge» из «Побега из Нью-Йорка» – динамичный трек, воплощающий футуристическую и мрачную природу фильма с помощью пульсирующих басовых линий, драйвовых ритмов и электронных текстур. Альбом также обладает изолирующим тоном, поскольку он пробирается сквозь эмбиентные треки, такие как «Fuchs» и «To Mac's Shack» из «The Thing» и «Walk to the Lighthouse» из «The Fog». Все они отличаются более медленным темпом, зловещими полутонами и воздушной атмосферой, напоминающей далёкий шёпот. Всё это было тщательно продумано для подготовки к грандиозному финалу. Культовая и мгновенно узнаваемая «Тема Лори» из оригинального «Хэллоуина». Эта простая, но зловещая фортепианная мелодия, ставшая синонимом жанра ужасов, завершает альбом, вселяя страх в сердца слушателей. Эти треки — лишь малая часть впечатляющего музыкального репертуара Джона Карпентера. Его саундтреки, с каждой завораживающей нотой и пульсирующим ритмом, продолжают находить отклик у зрителей, навсегда вписав его имя в анналы истории киномузыки.


Теги товара: Кинематограф
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John Carpenter - Movie Themes 1976-1988 (0843563162491) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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