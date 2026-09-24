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Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
For The Roses
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716049
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Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497841318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
For The Roses
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Banquet, Cold Blue Steel And Sweet Fire, Barangrill, Lesson In Survival, Let The Wind Carry Me, For The Roses, See You Sometime, Electricity, You Turn Me On, I'm A Radio, Blonde In The Bleachers, Woman Of Heart And Mind, Judgement Of The Moon And Stars (Ludwig's Tune)
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка

"For the Roses" - пятый студийный альбом канадской певицы-песенницы Джони Митчелл. Он был выпущен в ноябре 1972 года, между двумя ее самыми большими коммерческими и критическими успехами - альбомами "Blue and Court" и "Spark". В 2007 году диск стал одной из 25 записей, выбранных в том году Библиотекой Конгресса США для включения в Национальный реестр звукозаписей. "For the Roses", возможно, наиболее известна благодаря хитовому синглу "You Turn Me On, I'm a Radio", который Митчелл написала с сарказмом в ответ на просьбу звукозаписывающей компании написать песню для радио. Сингл имел успех и занял 25 место в чарте Billboard Hot 100, став первым хитом Митчелл, вошедшим в топ-40 под ее собственным именем (как автор песен, несколько других исполнителей имели хиты с песнями, написанными певицей). Джони Митчелл (англ. Joni Mitchell, урождённая Роберта Джоан Андерсон Roberta Joan Anderson; род. 7 ноября 1943, Форт-Маклеод, Альберта, Канада) — культовая канадская певица и автор песен, «одна из самых важных исполнительниц рок-эры» (так она была названа в 2002 году во время присуждении ей премии «Грэмми» "за жизненные достижения"). В детстве будущая певица мечтала стать художником, по окончании школы поступила в художественный колледж, но быстро осознала, что рисовать можно не только кистью, но и словом. Музыка всегда была для неё естественным продолжением живописи. Её песни полны почти осязаемых образов. А петь она начала ещё в девять лет, когда лежала в больнице с полиомиелитом. В начале 1965 года у Джони родилась дочь, которую она отдала на воспитание в чужую семью и смогла разыскать только через тридцать два года. В том же году она вышла замуж за исполнителя фолк-музыки Чака Митчелла, взяла его фамилию и уехала вместе с ним в Детройт, где стала выступать с песнями собственного сочинения, выдержанными в эстетике фолк-рока.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497841318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
For The Roses
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Banquet, Cold Blue Steel And Sweet Fire, Barangrill, Lesson In Survival, Let The Wind Carry Me, For The Roses, See You Sometime, Electricity, You Turn Me On, I'm A Radio, Blonde In The Bleachers, Woman Of Heart And Mind, Judgement Of The Moon And Stars (Ludwig's Tune)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"For the Roses" - пятый студийный альбом канадской певицы-песенницы Джони Митчелл. Он был выпущен в ноябре 1972 года, между двумя ее самыми большими коммерческими и критическими успехами - альбомами "Blue and Court" и "Spark". В 2007 году диск стал одной из 25 записей, выбранных в том году Библиотекой Конгресса США для включения в Национальный реестр звукозаписей. "For the Roses", возможно, наиболее известна благодаря хитовому синглу "You Turn Me On, I'm a Radio", который Митчелл написала с сарказмом в ответ на просьбу звукозаписывающей компании написать песню для радио. Сингл имел успех и занял 25 место в чарте Billboard Hot 100, став первым хитом Митчелл, вошедшим в топ-40 под ее собственным именем (как автор песен, несколько других исполнителей имели хиты с песнями, написанными певицей). Джони Митчелл (англ. Joni Mitchell, урождённая Роберта Джоан Андерсон Roberta Joan Anderson; род. 7 ноября 1943, Форт-Маклеод, Альберта, Канада) — культовая канадская певица и автор песен, «одна из самых важных исполнительниц рок-эры» (так она была названа в 2002 году во время присуждении ей премии «Грэмми» "за жизненные достижения"). В детстве будущая певица мечтала стать художником, по окончании школы поступила в художественный колледж, но быстро осознала, что рисовать можно не только кистью, но и словом. Музыка всегда была для неё естественным продолжением живописи. Её песни полны почти осязаемых образов. А петь она начала ещё в девять лет, когда лежала в больнице с полиомиелитом. В начале 1965 года у Джони родилась дочь, которую она отдала на воспитание в чужую семью и смогла разыскать только через тридцать два года. В том же году она вышла замуж за исполнителя фолк-музыки Чака Митчелла, взяла его фамилию и уехала вместе с ним в Детройт, где стала выступать с песнями собственного сочинения, выдержанными в эстетике фолк-рока.


Теги товара: Limited Edition
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Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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