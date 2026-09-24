Описание товара Joni Mitchell - For The Roses (0603497841318) виниловая пластинка

"For the Roses" - пятый студийный альбом канадской певицы-песенницы Джони Митчелл. Он был выпущен в ноябре 1972 года, между двумя ее самыми большими коммерческими и критическими успехами - альбомами "Blue and Court" и "Spark". В 2007 году диск стал одной из 25 записей, выбранных в том году Библиотекой Конгресса США для включения в Национальный реестр звукозаписей. "For the Roses", возможно, наиболее известна благодаря хитовому синглу "You Turn Me On, I'm a Radio", который Митчелл написала с сарказмом в ответ на просьбу звукозаписывающей компании написать песню для радио. Сингл имел успех и занял 25 место в чарте Billboard Hot 100, став первым хитом Митчелл, вошедшим в топ-40 под ее собственным именем (как автор песен, несколько других исполнителей имели хиты с песнями, написанными певицей). Джони Митчелл (англ. Joni Mitchell, урождённая Роберта Джоан Андерсон Roberta Joan Anderson; род. 7 ноября 1943, Форт-Маклеод, Альберта, Канада) — культовая канадская певица и автор песен, «одна из самых важных исполнительниц рок-эры» (так она была названа в 2002 году во время присуждении ей премии «Грэмми» "за жизненные достижения"). В детстве будущая певица мечтала стать художником, по окончании школы поступила в художественный колледж, но быстро осознала, что рисовать можно не только кистью, но и словом. Музыка всегда была для неё естественным продолжением живописи. Её песни полны почти осязаемых образов. А петь она начала ещё в девять лет, когда лежала в больнице с полиомиелитом. В начале 1965 года у Джони родилась дочь, которую она отдала на воспитание в чужую семью и смогла разыскать только через тридцать два года. В том же году она вышла замуж за исполнителя фолк-музыки Чака Митчелла, взяла его фамилию и уехала вместе с ним в Детройт, где стала выступать с песнями собственного сочинения, выдержанными в эстетике фолк-рока.