Joni Mitchell - Court And Spark Demos (0603497834686) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Court And Spark Demos
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716048
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497834686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Court And Spark Demos
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Piano Suite People's Parties, Help Me, Raised On Robbery, Just Like This Train, Trouble Child
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Joni Mitchell Archives
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joni Mitchell - Court And Spark Demos (0603497834686) виниловая пластинка
Джони Митчелл — канадско-американская певица и авторка песен, мультиинструменталистка и художница. За годы своей карьеры она получила множество наград, в том числе одиннадцать премий "Грэмми", а также стала членом Зала славы рок-н-ролла в 1997 году. Журнал "Rolling Stone" назвал её "одной из величайших авторов песен всех времен", а AllMusic — "самой важной и влиятельной женщиной-музыкантом конца XX века".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0603497834686]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Court And Spark Demos
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Piano Suite People's Parties, Help Me, Raised On Robbery, Just Like This Train, Trouble Child
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Joni Mitchell Archives
Страна производитель
США
Джони Митчелл — канадско-американская певица и авторка песен, мультиинструменталистка и художница. За годы своей карьеры она получила множество наград, в том числе одиннадцать премий "Грэмми", а также стала членом Зала славы рок-н-ролла в 1997 году. Журнал "Rolling Stone" назвал её "одной из величайших авторов песен всех времен", а AllMusic — "самой важной и влиятельной женщиной-музыкантом конца XX века".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Joni Mitchell - Court And Spark Demos (0603497834686) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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