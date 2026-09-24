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Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка

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Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 1
Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 2
Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 3
Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 4
Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 5
Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
Super Fly
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 1
  • Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 2
  • Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 3
  • Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 4
  • Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 5
  • Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227980436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
Super Fly
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Little Child Runnin Wild, Pusherman, Freddie's Dead, Junkie Chase (Instrumental), Give Me Your Love (Love Song), Eddie You Should Know Better, No Thing On Me (Cocaine Song), Think (Instrumental), Superfly
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка

Кёртис Мэйфилд, ушедший из группы Impressions, в 1970-х записывал один динамичный сольный проект за другим, но если слушатель мог позволить себе только один из них, Superfly был бы идеальным выбором. Изящный, но приземлённый саундтрек к одному из самых известных фильмов жанра «блэксплойшн» 70-х, Superfly полон захватывающих, порой леденящих душу социально-политических комментариев, размышляющих о наркотиках, насилии и преступности, заполонивших центр города. От заразительной заглавной песни к альбому Freddie's Dead (размышления о трагической жизни наркомана, столь же тревожные, сколь и трогательные) до мощного Pusherman (блестяще исполненного рэпером Ice-T в 1988 году), Superfly, безусловно, является звёздным часом Мэйфилда.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227980436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Curtis Mayfield
Альбом (сингл)
Super Fly
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Little Child Runnin Wild, Pusherman, Freddie's Dead, Junkie Chase (Instrumental), Give Me Your Love (Love Song), Eddie You Should Know Better, No Thing On Me (Cocaine Song), Think (Instrumental), Superfly
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Кёртис Мэйфилд, ушедший из группы Impressions, в 1970-х записывал один динамичный сольный проект за другим, но если слушатель мог позволить себе только один из них, Superfly был бы идеальным выбором. Изящный, но приземлённый саундтрек к одному из самых известных фильмов жанра «блэксплойшн» 70-х, Superfly полон захватывающих, порой леденящих душу социально-политических комментариев, размышляющих о наркотиках, насилии и преступности, заполонивших центр города. От заразительной заглавной песни к альбому Freddie's Dead (размышления о трагической жизни наркомана, столь же тревожные, сколь и трогательные) до мощного Pusherman (блестяще исполненного рэпером Ice-T в 1988 году), Superfly, безусловно, является звёздным часом Мэйфилда.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Curtis Mayfield - Super Fly (OST) (Analogue) (0081227980436) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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