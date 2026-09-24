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Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка

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Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка - фото 1
Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка - фото 2
Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jan Peter Schwalm
Альбом (сингл)
How We Fall
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка - фото 1
  • Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка - фото 2
  • Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716031
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jan Peter Schwalm
Альбом (сингл)
How We Fall
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Strofort, Battenfeld, Auua, Ibra, Gangesthal, Stormbrunch, Clingon, Musles, Singlis
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный мир звуков с виниловой пластинкой "How We Fall" от Jan Peter Schwalm. Этот двойной альбом наполнен глубокими мелодиями и захватывающей атмосферой, которая перенесет вас в мир музыкальных открытий. Jan Peter Schwalm - мастер экспериментов со звуком, и его произведения приглашают вас на увлекательное путешествие по звуковым пейзажам. С каждой композицией вы будете погружаться все глубже в мир мелодий и звуков, открывая новые грани звукового искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "How We Fall" и ощутить всю красоту и магию звуков, созданных Jan Peter Schwalm. Дайте вашему музыкальному опыту новое измерение, наслаждаясь каждой нотой и переживая удивительные эмоции, которые пробудит в вас эта замечательная музыка.

Отзывы о товаре Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761561]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Jan Peter Schwalm
Альбом (сингл)
How We Fall
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Strofort, Battenfeld, Auua, Ibra, Gangesthal, Stormbrunch, Clingon, Musles, Singlis
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в уникальный мир звуков с виниловой пластинкой "How We Fall" от Jan Peter Schwalm. Этот двойной альбом наполнен глубокими мелодиями и захватывающей атмосферой, которая перенесет вас в мир музыкальных открытий. Jan Peter Schwalm - мастер экспериментов со звуком, и его произведения приглашают вас на увлекательное путешествие по звуковым пейзажам. С каждой композицией вы будете погружаться все глубже в мир мелодий и звуков, открывая новые грани звукового искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "How We Fall" и ощутить всю красоту и магию звуков, созданных Jan Peter Schwalm. Дайте вашему музыкальному опыту новое измерение, наслаждаясь каждой нотой и переживая удивительные эмоции, которые пробудит в вас эта замечательная музыка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jan Peter Schwalm - How We Fall (5060197761561) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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