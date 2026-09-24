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The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка

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The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка - фото 1
The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка - фото 2
The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка - фото 3
The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The End
Альбом (сингл)
Allt Ar Intet
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка - фото 1
  • The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка - фото 2
  • The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка - фото 3
  • The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The End
Альбом (сингл)
Allt Ar Intet
Жанр
Jazz
Трек-лист
It Hurts Me Too, Dark Wish (To Per Henrik Wallin), Intention And Release, Allt ?r Intet, Kr?ka. R?rde Sig Aldrig Mer., Imani
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка

Погрузитесь в уникальный звук и атмосферу с виниловой пластинкой The End - Allt ?r intet, выпущенной в туристическом издании на бирюзовом виниле. Этот альбом формата LP порадует вас не только качеством звучания, но и эстетическим оформлением, придающим вашей коллекции стильный вид. Allt ?r intet от The End - это произведение, в котором переплетаются различные музыкальные направления и эмоциональные оттенки, создавая удивительную атмосферу. Подарите себе возможность окунуться в мир глубоких мелодий и захватывающих ритмов, которые заставят ваше сердце биться в унисон с музыкой. Купить виниловую пластинку The End - Allt ?r intet - значит приобрести возможность насладиться искусством музыки, которое подарит вам встречу с талантливыми музыкантами и их творчеством. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и погрузитесь в мир звукового волшебства, который способен изменить ваше восприятие музыки.

Отзывы о товаре The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The End
Альбом (сингл)
Allt Ar Intet
Жанр
Jazz
Трек-лист
It Hurts Me Too, Dark Wish (To Per Henrik Wallin), Intention And Release, Allt ?r Intet, Kr?ka. R?rde Sig Aldrig Mer., Imani
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в уникальный звук и атмосферу с виниловой пластинкой The End - Allt ?r intet, выпущенной в туристическом издании на бирюзовом виниле. Этот альбом формата LP порадует вас не только качеством звучания, но и эстетическим оформлением, придающим вашей коллекции стильный вид. Allt ?r intet от The End - это произведение, в котором переплетаются различные музыкальные направления и эмоциональные оттенки, создавая удивительную атмосферу. Подарите себе возможность окунуться в мир глубоких мелодий и захватывающих ритмов, которые заставят ваше сердце биться в унисон с музыкой. Купить виниловую пластинку The End - Allt ?r intet - значит приобрести возможность насладиться искусством музыки, которое подарит вам встречу с талантливыми музыкантами и их творчеством. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и погрузитесь в мир звукового волшебства, который способен изменить ваше восприятие музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The End - Allt Ar Intet (coloured) (5060197762117) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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