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Phil Ranelin - The Time Is Now (Analogue) (5060149622872) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Phil Ranelin - The Time Is Now (Analogue) (5060149622872) виниловая пластинка

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Phil Ranelin - The Time Is Now (Analogue) (5060149622872) виниловая пластинка - фото 1
Phil Ranelin - The Time Is Now (Analogue) (5060149622872) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Phil Ranelin
Альбом (сингл)
THE TIME IS NOW
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Phil Ranelin - The Time Is Now (Analogue) (5060149622872) виниловая пластинка - фото 1
  • Phil Ranelin - The Time Is Now (Analogue) (5060149622872) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716020
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Phil Ranelin - The Time Is Now (Analogue) (5060149622872) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Phil Ranelin
Альбом (сингл)
THE TIME IS NOW
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Time Is Now For Change, Time Is Running Out, Of Times Gone By, Black Destiny, 13th And Senate, He The One We All Knew, Pt. 1
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Phil Ranelin - The Time Is Now (Analogue) (5060149622872) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Time Is Now For Change, Time Is Running Out, Of Times Gone By, Black Destiny, 13th And Senate, He The One We All Knew, Pt. 1

Отзывы о товаре Phil Ranelin - The Time Is Now (Analogue) (5060149622872) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Phil Ranelin
Альбом (сингл)
THE TIME IS NOW
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Time Is Now For Change, Time Is Running Out, Of Times Gone By, Black Destiny, 13th And Senate, He The One We All Knew, Pt. 1
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Time Is Now For Change, Time Is Running Out, Of Times Gone By, Black Destiny, 13th And Senate, He The One We All Knew, Pt. 1
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Phil Ranelin - The Time Is Now (Analogue) (5060149622872) виниловая пластинка - стоимость товара 4660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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