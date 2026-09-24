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Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка

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Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 1
Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 2
Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 3
Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 4
Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 5
Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 6
Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 7
Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Duster Bennett
Альбом (сингл)
Smiling Like I’m Happy
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 1
  • Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 2
  • Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 3
  • Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 4
  • Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 5
  • Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 6
  • Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 7
  • Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621462]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Duster Bennett
Альбом (сингл)
Smiling Like I’m Happy
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Worried Mind, Life Is a Dirty Deal, Country Jam, Trying to Paint It In the Sky, Times Like These, My Lucky Day, Got a Tongue In Your Head!, Jumping At Shadows, 40 Minutes From Town, Shame, Shame, Shame, My Love Is Your Love, Shady Little Baby
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Worried Mind, Life Is a Dirty Deal, Country Jam, Trying to Paint It In the Sky, Times Like These, My Lucky Day, Got a Tongue In Your Head!, Jumping At Shadows, 40 Minutes From Town, Shame, Shame, Shame, My Love Is Your Love, Shady Little Baby



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149621462]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
Duster Bennett
Альбом (сингл)
Smiling Like I’m Happy
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Worried Mind, Life Is a Dirty Deal, Country Jam, Trying to Paint It In the Sky, Times Like These, My Lucky Day, Got a Tongue In Your Head!, Jumping At Shadows, 40 Minutes From Town, Shame, Shame, Shame, My Love Is Your Love, Shady Little Baby
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Worried Mind, Life Is a Dirty Deal, Country Jam, Trying to Paint It In the Sky, Times Like These, My Lucky Day, Got a Tongue In Your Head!, Jumping At Shadows, 40 Minutes From Town, Shame, Shame, Shame, My Love Is Your Love, Shady Little Baby


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duster Bennett - Smiling Like I’m Happy (Analogue) (5060149621462) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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