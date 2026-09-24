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Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка

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Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка - фото 1
Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка - фото 2
Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sidney Bechet
Альбом (сингл)
The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка - фото 1
  • Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка - фото 2
  • Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716011
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sidney Bechet
Альбом (сингл)
The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love For Sale, I Had It, But It’s All Gone Now, Jungle Drums, Buddy Bolden Stomp, My Woman’s Blues, Polka dot Stomp, Laura, Just One Of Those Things, Kansas City Man Blues, Shake ‘Em Up, Chant In The Night, The Song Of Songs, What A Dream
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love For Sale, I Had It, But It’s All Gone Now, Jungle Drums, Buddy Bolden Stomp, My Woman’s Blues, Polka dot Stomp, Laura, Just One Of Those Things, Kansas City Man Blues, Shake ‘Em Up, Chant In The Night, The Song Of Songs, What A Dream

Отзывы о товаре Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622476]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Sidney Bechet
Альбом (сингл)
The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love For Sale, I Had It, But It’s All Gone Now, Jungle Drums, Buddy Bolden Stomp, My Woman’s Blues, Polka dot Stomp, Laura, Just One Of Those Things, Kansas City Man Blues, Shake ‘Em Up, Chant In The Night, The Song Of Songs, What A Dream
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love For Sale, I Had It, But It’s All Gone Now, Jungle Drums, Buddy Bolden Stomp, My Woman’s Blues, Polka dot Stomp, Laura, Just One Of Those Things, Kansas City Man Blues, Shake ‘Em Up, Chant In The Night, The Song Of Songs, What A Dream
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sidney Bechet - The Grand Master Of The Soprano Saxophone And Clarinet (Analogue) (5060149622476) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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