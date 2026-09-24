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Lana Del Rey - Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lana Del Rey - Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка

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Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 1
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 2
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 3
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 4
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 5
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 6
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 7
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 8
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 9
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 10
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 11
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 12
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 13
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 14
Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 1
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 2
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 3
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 4
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 5
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 6
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 7
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 8
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 9
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 10
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 11
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 12
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 13
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 14
  • Lana Del Rey - Did You Know That There&#039;s A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716009
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Загружаем...
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Lana Del Rey - Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602465249149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Grants, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, Sweet, A&W, Judah Smith Interlude, Candy Necklace, John Batiste interlude, Kintsugi, Fingertips, Paris, Texas, Grandfather Please Stand On The Shoulders Of My Father While He’s Deep Sea Fishing, Let The Light In, Margaret, Fishtail, Peppers, Taco Truck X VB
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lana Del Rey - Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Grants, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, Sweet, A&W, Judah Smith Interlude, Candy Necklace, John Batiste interlude, Kintsugi, Fingertips, Paris, Texas, Grandfather Please Stand On The Shoulders Of My Father While He’s Deep Sea Fishing, Let The Light In, Margaret, Fishtail, Peppers, Taco Truck X VB

Отзывы о товаре Lana Del Rey - Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602465249149]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lana Del Rey
Альбом (сингл)
Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Grants, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, Sweet, A&W, Judah Smith Interlude, Candy Necklace, John Batiste interlude, Kintsugi, Fingertips, Paris, Texas, Grandfather Please Stand On The Shoulders Of My Father While He’s Deep Sea Fishing, Let The Light In, Margaret, Fishtail, Peppers, Taco Truck X VB
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Grants, Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd, Sweet, A&W, Judah Smith Interlude, Candy Necklace, John Batiste interlude, Kintsugi, Fingertips, Paris, Texas, Grandfather Please Stand On The Shoulders Of My Father While He’s Deep Sea Fishing, Let The Light In, Margaret, Fishtail, Peppers, Taco Truck X VB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lana Del Rey - Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd (alternative artwork) (coloured) (0602465249149) виниловая пластинка - стоимость товара 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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