Описание товара Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка

LP - ограниченный тираж 140 г прозрачный неоново-желтый винил репрессированный с 28-страничным буклетом. Как рок-икона и режиссер с уникальным видением, РОБ ЗОМБИ постоянно бросает вызов зрителям, расширяя границы как музыки, так и кино. Он продал более пятнадцати миллионов альбомов по всему миру и является единственным артистом, который испытал беспрецедентный успех как в музыке, так и в кино в качестве сценариста/режиссера восьми художественных фильмов с мировыми сборами в общей сложности более 150 миллионов долларов. РОБ ЗОМБИ добился большого успеха в музыкальной индустрии, сначала как участник мультиплатиновой группы WHITE ZOMBIE а затем как сольный исполнитель с еще большими результатами, собрав по пути множество мультиплатиновых и золотых альбомов, включая Hellbilly Deluxe The Sinister Urge и Educated Horses. В 2013 году семикратный номинант на премию GRAMMY® выпустил свой пятый сольный альбом Venomous Rat Regeneration Vendor на своем лейбле Zodiac Swan через UMe. Альбом дебютировал на 7 месте в Billboard 200 и породил два сингла Top 10 Active Rock: « Dead City Radio and the New Gods of Super Town » и версию Zombie нагимн GRAND FUNK RAILROAD « We're An American Band ». В апреле 2016 года ZOMBIE выпустил свой 6-й студийный альбом The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. Альбом дебютировал на шестом месте в Billboard Top 200, став шестым подряд релизом, дебютировавшим в Top 10. Спродюсированный Zeuss он был записан и сведен в Goathouse Studios. Полное возвращение рок-иконы в форму, The Electric Warlock. включает в себя John 5 (гитара), Piggy D (бас) и Ginger Fish (ударные). В октябре 2020 года выходит первый за четыре года новый трек и видео ZOMBIE — « King Freak: A Crypt Of Preservation And Superstition » с грядущего полноформатного альбома The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy. Классический альбом ZOMBIE от начала до конца, с энергичными треками The Eternal Struggles of the Howling Man и Get Loose до тяжёлых грувовых треков Shadow Of The Cemetery Man и Shake Your Ass-Smoke Your Grass. Этот новый релиз безумия ZOMBIE выйдет в начале 2021 года. За последние два десятилетия Роб ЗОМБИ снял десятки музыкальных клипов для себя и других артистов, включая Оззи Осборна. ZOMBIE также стал первым артистом, самостоятельно снимавшимся и получившим премию MTV Video Music Award. Он также снял специальный выпуск сериала CSI: Miami на канале CBS, два спецвыпуска Comedy Central и непривычно мрачные рекламные ролики для различных брендов.