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Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка

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Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка - фото 1
Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка - фото 2
Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка - фото 3
Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка - фото 1
  • Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка - фото 2
  • Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка - фото 3
  • Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715999
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Загружаем...
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Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629745219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Expanding The Head Of Zed, The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition), The Ballad Of Sleazy Rider, Hovering Over The Dull Earth, Shadow Of The Cemetery Man, A Brief Static Hum And Then The Radio Blared, 18th Century Cannibals, Excitable Morlocks And A One-Way Ticket On The Ghost Train, The Eternal Struggles Of The Howling Man, The Much Talked Of Metamorphosis, The Satanic Rites Of Blacula, Shower Of Stones, Shake Your Ass-Smoke Your Grass, Boom-Boom-Boom, What You Gonna
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка

LP - ограниченный тираж 140 г прозрачный неоново-желтый винил репрессированный с 28-страничным буклетом. Как рок-икона и режиссер с уникальным видением, РОБ ЗОМБИ постоянно бросает вызов зрителям, расширяя границы как музыки, так и кино. Он продал более пятнадцати миллионов альбомов по всему миру и является единственным артистом, который испытал беспрецедентный успех как в музыке, так и в кино в качестве сценариста/режиссера восьми художественных фильмов с мировыми сборами в общей сложности более 150 миллионов долларов. РОБ ЗОМБИ добился большого успеха в музыкальной индустрии, сначала как участник мультиплатиновой группы WHITE ZOMBIE а затем как сольный исполнитель с еще большими результатами, собрав по пути множество мультиплатиновых и золотых альбомов, включая Hellbilly Deluxe The Sinister Urge и Educated Horses. В 2013 году семикратный номинант на премию GRAMMY® выпустил свой пятый сольный альбом Venomous Rat Regeneration Vendor на своем лейбле Zodiac Swan через UMe. Альбом дебютировал на 7 месте в Billboard 200 и породил два сингла Top 10 Active Rock: « Dead City Radio and the New Gods of Super Town » и версию Zombie нагимн GRAND FUNK RAILROAD « We're An American Band ». В апреле 2016 года ZOMBIE выпустил свой 6-й студийный альбом The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. Альбом дебютировал на шестом месте в Billboard Top 200, став шестым подряд релизом, дебютировавшим в Top 10. Спродюсированный Zeuss он был записан и сведен в Goathouse Studios. Полное возвращение рок-иконы в форму, The Electric Warlock. включает в себя John 5 (гитара), Piggy D (бас) и Ginger Fish (ударные). В октябре 2020 года выходит первый за четыре года новый трек и видео ZOMBIE — « King Freak: A Crypt Of Preservation And Superstition » с грядущего полноформатного альбома The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy. Классический альбом ZOMBIE от начала до конца, с энергичными треками The Eternal Struggles of the Howling Man и Get Loose до тяжёлых грувовых треков Shadow Of The Cemetery Man и Shake Your Ass-Smoke Your Grass. Этот новый релиз безумия ZOMBIE выйдет в начале 2021 года. За последние два десятилетия Роб ЗОМБИ снял десятки музыкальных клипов для себя и других артистов, включая Оззи Осборна. ZOMBIE также стал первым артистом, самостоятельно снимавшимся и получившим премию MTV Video Music Award. Он также снял специальный выпуск сериала CSI: Miami на канале CBS, два спецвыпуска Comedy Central и непривычно мрачные рекламные ролики для различных брендов.

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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629745219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rob Zombie
Альбом (сингл)
The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Expanding The Head Of Zed, The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition), The Ballad Of Sleazy Rider, Hovering Over The Dull Earth, Shadow Of The Cemetery Man, A Brief Static Hum And Then The Radio Blared, 18th Century Cannibals, Excitable Morlocks And A One-Way Ticket On The Ghost Train, The Eternal Struggles Of The Howling Man, The Much Talked Of Metamorphosis, The Satanic Rites Of Blacula, Shower Of Stones, Shake Your Ass-Smoke Your Grass, Boom-Boom-Boom, What You Gonna
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
LP - ограниченный тираж 140 г прозрачный неоново-желтый винил репрессированный с 28-страничным буклетом. Как рок-икона и режиссер с уникальным видением, РОБ ЗОМБИ постоянно бросает вызов зрителям, расширяя границы как музыки, так и кино. Он продал более пятнадцати миллионов альбомов по всему миру и является единственным артистом, который испытал беспрецедентный успех как в музыке, так и в кино в качестве сценариста/режиссера восьми художественных фильмов с мировыми сборами в общей сложности более 150 миллионов долларов. РОБ ЗОМБИ добился большого успеха в музыкальной индустрии, сначала как участник мультиплатиновой группы WHITE ZOMBIE а затем как сольный исполнитель с еще большими результатами, собрав по пути множество мультиплатиновых и золотых альбомов, включая Hellbilly Deluxe The Sinister Urge и Educated Horses. В 2013 году семикратный номинант на премию GRAMMY® выпустил свой пятый сольный альбом Venomous Rat Regeneration Vendor на своем лейбле Zodiac Swan через UMe. Альбом дебютировал на 7 месте в Billboard 200 и породил два сингла Top 10 Active Rock: « Dead City Radio and the New Gods of Super Town » и версию Zombie нагимн GRAND FUNK RAILROAD « We're An American Band ». В апреле 2016 года ZOMBIE выпустил свой 6-й студийный альбом The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. Альбом дебютировал на шестом месте в Billboard Top 200, став шестым подряд релизом, дебютировавшим в Top 10. Спродюсированный Zeuss он был записан и сведен в Goathouse Studios. Полное возвращение рок-иконы в форму, The Electric Warlock. включает в себя John 5 (гитара), Piggy D (бас) и Ginger Fish (ударные). В октябре 2020 года выходит первый за четыре года новый трек и видео ZOMBIE — « King Freak: A Crypt Of Preservation And Superstition » с грядущего полноформатного альбома The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy. Классический альбом ZOMBIE от начала до конца, с энергичными треками The Eternal Struggles of the Howling Man и Get Loose до тяжёлых грувовых треков Shadow Of The Cemetery Man и Shake Your Ass-Smoke Your Grass. Этот новый релиз безумия ZOMBIE выйдет в начале 2021 года. За последние два десятилетия Роб ЗОМБИ снял десятки музыкальных клипов для себя и других артистов, включая Оззи Осборна. ZOMBIE также стал первым артистом, самостоятельно снимавшимся и получившим премию MTV Video Music Award. Он также снял специальный выпуск сериала CSI: Miami на канале CBS, два спецвыпуска Comedy Central и непривычно мрачные рекламные ролики для различных брендов.
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Отзывы


Rob Zombie - The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy (coloured) (4065629745219) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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