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Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка

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Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка - фото 1
Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка - фото 1
  • Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715996
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Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка
5 010 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863173722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ninnog, Fastnet, Rathlin From A Distance, Torshavn, Nororagota, Papa Stour, Bigton, Caledonian Canal, Stourm, Ninnog At The Sea, Arne, The Liquid Hour, Dolores
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка

Double vinyl LP press. Release 2025. Yann Tiersen представляет свой последний двухчастный альбом Rathlin from a Distance The Liquid Hour, выпущенный на лейбле Mute. Rathlin from a Distance The Liquid Hour — это альбом, разделенный на две отдельные, взаимосвязанные части, каждая со своими уникальными звуковыми характеристиками: Rathlin from a Distance — это восемь треков интроспективного инструментального фортепиано, The Liquid Hour — это обширная, бросающая вызов жанрам смесь электронной музыки и психоделических ритмов. Альбом «Rathlin from a Distance», названный в честь острова в Северной Ирландии, состоит из восьми инструментальных фортепианных пьес, каждая из которых названа в честь места, которое Тирсен посетил во время своего парусного путешествия 2023 года. От маяка Фастнет в Атлантике до Фарерских островов, Шетландских островов и спокойных вод Каледонского канала в Шотландии — эти композиции отражают путешествие самопознания и самопознания. Фортепианная игра Тирсена создаёт почти гипнотическую атмосферу, каждая остановка на этом пути знаменует собой более глубокий уровень сознания. Музыка вызывает ощущение пространства, самоанализа и тихого созерцания.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[5400863173722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yann Tiersen
Альбом (сингл)
Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Ninnog, Fastnet, Rathlin From A Distance, Torshavn, Nororagota, Papa Stour, Bigton, Caledonian Canal, Stourm, Ninnog At The Sea, Arne, The Liquid Hour, Dolores
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Double vinyl LP press. Release 2025. Yann Tiersen представляет свой последний двухчастный альбом Rathlin from a Distance The Liquid Hour, выпущенный на лейбле Mute. Rathlin from a Distance The Liquid Hour — это альбом, разделенный на две отдельные, взаимосвязанные части, каждая со своими уникальными звуковыми характеристиками: Rathlin from a Distance — это восемь треков интроспективного инструментального фортепиано, The Liquid Hour — это обширная, бросающая вызов жанрам смесь электронной музыки и психоделических ритмов. Альбом «Rathlin from a Distance», названный в честь острова в Северной Ирландии, состоит из восьми инструментальных фортепианных пьес, каждая из которых названа в честь места, которое Тирсен посетил во время своего парусного путешествия 2023 года. От маяка Фастнет в Атлантике до Фарерских островов, Шетландских островов и спокойных вод Каледонского канала в Шотландии — эти композиции отражают путешествие самопознания и самопознания. Фортепианная игра Тирсена создаёт почти гипнотическую атмосферу, каждая остановка на этом пути знаменует собой более глубокий уровень сознания. Музыка вызывает ощущение пространства, самоанализа и тихого созерцания.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yann Tiersen - Rathlin From A Distance/ The Liquid Hour (5400863173722) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5010 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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