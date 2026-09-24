Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elvis Presley - Elvis At Stax (coloured) (8719262040342) виниловая пластинка
В начале 1973 года Элвис выпустил чрезвычайно успешный концертный альбом Aloha From Hawaii Via Satellite после чего первую половину того же года он провел в туре. Вторую половину 1973 года он должен был провести в студии, записывая новый материал, и он решил найти для этого место поближе к дому: легендарную Stax в Мемфисе. И хотя обычно студией пользовались только артисты Stax, они с радостью приняли Короля. За две сессии звукозаписи в Stax в июле и декабре Элвис записал много хитов, таких как « It's Midnight » и « Promised Land », которая изначально была написана Чаком Берри. Эта компиляция собрала лучшее из этих сессий на двух пластинках, ремастированных с оригинальных мастер-лент и включающих недавно смикшированные ауттейки. Elvis At Stax доступен ограниченным тиражом в 2500 индивидуально пронумерованных экземпляров на серебристом виниле.
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