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Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка

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Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 2
Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 3
Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 4
Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 5
Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
A Date With Elvis
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 2
  • Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 3
  • Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 4
  • Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 5
  • Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715986
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка
4 080 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
A Date With Elvis
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Blue Moon Of Kentucky, Young And Beautiful, (You're So Square) Baby I Don't Care, Milkcow Boogie Blues, Baby, Let's Play House, Good Rockin' Tonight, Is It So Strange, We're Gonna Move, Free, I Forgot To Remember To Forget
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка

«A Date With Elvis» — восьмой альбом Элвиса Пресли первоначально выпущенный в июле 1959 года. Он представляет собой сборник ранее не издававшихся материалов с сессии звукозаписи в августе 1956 года на студии 20th Century Fox Stage One двух сессий на Radio Recorders в Голливуде и нескольких сессий на Sun Studio. «A Date With Elvis» доступен на 180-граммовом светло-зелёном виниле тиражом 2500 индивидуально пронумерованных экземпляров.

Отзывы о товаре Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040281]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
A Date With Elvis
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Blue Moon Of Kentucky, Young And Beautiful, (You're So Square) Baby I Don't Care, Milkcow Boogie Blues, Baby, Let's Play House, Good Rockin' Tonight, Is It So Strange, We're Gonna Move, Free, I Forgot To Remember To Forget
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«A Date With Elvis» — восьмой альбом Элвиса Пресли первоначально выпущенный в июле 1959 года. Он представляет собой сборник ранее не издававшихся материалов с сессии звукозаписи в августе 1956 года на студии 20th Century Fox Stage One двух сессий на Radio Recorders в Голливуде и нескольких сессий на Sun Studio. «A Date With Elvis» доступен на 180-граммовом светло-зелёном виниле тиражом 2500 индивидуально пронумерованных экземпляров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elvis Presley - A Date With Elvis (coloured) (8719262040281) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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