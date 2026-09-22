Marc Moulin - Top Secret Expanded Edition (coloured) (8719262036840) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marc Moulin
Альбом (сингл)
Top Secret Expanded Edition
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715985
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marc Moulin
Альбом (сингл)
Top Secret Expanded Edition
Жанр
Jazz
Трек-лист
Into The Dark, What?, Bottle, Th?o, Organ, In My Room, Tenor, Day Fever, It's To Say, Feet, Organ (Midnight Express Remix by Cosmos), Into The Dark (Reminiscent Step Remix by Karma Fever), Tenor (Fall Remix), Organ (Headhunter Remix by La Malice), Into The Dark (Deep House Remix by La Malice)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marc Moulin - Top Secret Expanded Edition (coloured) (8719262036840) виниловая пластинка
Top Secret - это калейдоскоп из мира босса-джаза 1960-х и даунтемпо-чилл-запись 1990-х годов. Эта запись, безусловно, вдыхает новую жизнь в жанр эйсид-джаза или музыки даунтемпо
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marc Moulin
Альбом (сингл)
Top Secret Expanded Edition
Жанр
Jazz
Трек-лист
Into The Dark, What?, Bottle, Th?o, Organ, In My Room, Tenor, Day Fever, It's To Say, Feet, Organ (Midnight Express Remix by Cosmos), Into The Dark (Reminiscent Step Remix by Karma Fever), Tenor (Fall Remix), Organ (Headhunter Remix by La Malice), Into The Dark (Deep House Remix by La Malice)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Top Secret - это калейдоскоп из мира босса-джаза 1960-х и даунтемпо-чилл-запись 1990-х годов. Эта запись, безусловно, вдыхает новую жизнь в жанр эйсид-джаза или музыки даунтемпо
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Marc Moulin - Top Secret Expanded Edition (coloured) (8719262036840) виниловая пластинка - по цене 5290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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