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Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка

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Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка - фото 1
Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка - фото 2
Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка - фото 3
Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка - фото 4
Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yo-Yo Ma
Альбом (сингл)
Plays Ennio Morricone
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка - фото 1
  • Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка - фото 2
  • Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка - фото 3
  • Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка - фото 4
  • Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715983
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Загружаем...
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Загружаем...
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Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yo-Yo Ma
Альбом (сингл)
Plays Ennio Morricone
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Gabriel's Oboe, The Falls, The Legend Of 1900: Playing Love, Cinema Paradiso: Nostalgia, Cinema Paradiso: Looking For You, Malena: Main Theme, A Pure Formality: Main Theme, Once Upon A Time In America: Deborah's Theme, Once Upon A Time In America: Cockeye's Song, Once Upon A Time In America: Main Theme, Once Upon A Time In The West: Main Theme, The Good, The Bad And The Ugly: Ecstasy Of Gold, Casualties Of War: Main Theme, The Untouchables: Death Theme, Moses: Journey, Moses: Main Theme, Marco P
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gabriel's Oboe, The Falls, The Legend Of 1900: Playing Love, Cinema Paradiso: Nostalgia, Cinema Paradiso: Looking For You, Malena: Main Theme, A Pure Formality: Main Theme, Once Upon A Time In America: Deborah's Theme, Once Upon A Time In America: Cockeye's Song, Once Upon A Time In America: Main Theme, Once Upon A Time In The West: Main Theme, The Good, The Bad And The Ugly: Ecstasy Of Gold, Casualties Of War: Main Theme, The Untouchables: Death Theme, Moses: Journey, Moses: Main Theme, Marco Polo: Main Theme, The Lady Caliph: Dinner, The Lady Caliph: Nocturne



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Yo-Yo Ma
Альбом (сингл)
Plays Ennio Morricone
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Gabriel's Oboe, The Falls, The Legend Of 1900: Playing Love, Cinema Paradiso: Nostalgia, Cinema Paradiso: Looking For You, Malena: Main Theme, A Pure Formality: Main Theme, Once Upon A Time In America: Deborah's Theme, Once Upon A Time In America: Cockeye's Song, Once Upon A Time In America: Main Theme, Once Upon A Time In The West: Main Theme, The Good, The Bad And The Ugly: Ecstasy Of Gold, Casualties Of War: Main Theme, The Untouchables: Death Theme, Moses: Journey, Moses: Main Theme, Marco P
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gabriel's Oboe, The Falls, The Legend Of 1900: Playing Love, Cinema Paradiso: Nostalgia, Cinema Paradiso: Looking For You, Malena: Main Theme, A Pure Formality: Main Theme, Once Upon A Time In America: Deborah's Theme, Once Upon A Time In America: Cockeye's Song, Once Upon A Time In America: Main Theme, Once Upon A Time In The West: Main Theme, The Good, The Bad And The Ugly: Ecstasy Of Gold, Casualties Of War: Main Theme, The Untouchables: Death Theme, Moses: Journey, Moses: Main Theme, Marco Polo: Main Theme, The Lady Caliph: Dinner, The Lady Caliph: Nocturne


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
Отзывы


Yo-Yo Ma - Plays Ennio Morricone (coloured) (8719262037151) виниловая пластинка - по цене 4550 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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