Top.Mail.Ru
Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка - фото 1
Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка - фото 2
Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка - фото 3
Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка - фото 4
Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
The Commodore Master Takes
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка - фото 1
  • Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка - фото 2
  • Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка - фото 3
  • Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка - фото 4
  • Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715978
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753999363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
The Commodore Master Takes
Жанр
Swing
Трек-лист
Strange Fruit, Yesterdays, Fine And Mellow, I Gotta Right To Sing The Blues, How Am I To Know?, My Old Flame, I'll Get By (As Long As I Have You), I Cover The Waterfront, I'll Be Seeing You, I'm Yours, Embraceable You, As Time Goes By, He's Funny That Way, Lover, Come Back To Me, Billie's Blues, On The Sunny The Street
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strange Fruit, Yesterdays, Fine And Mellow, I Gotta Right To Sing The Blues, How Am I To Know?, My Old Flame, I'll Get By (As Long As I Have You), I Cover The Waterfront, I'll Be Seeing You, I'm Yours, Embraceable You, As Time Goes By, He's Funny That Way, Lover, Come Back To Me, Billie's Blues, On The Sunny The Street

Отзывы о товаре Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753999363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Billie Holiday
Альбом (сингл)
The Commodore Master Takes
Жанр
Swing
Трек-лист
Strange Fruit, Yesterdays, Fine And Mellow, I Gotta Right To Sing The Blues, How Am I To Know?, My Old Flame, I'll Get By (As Long As I Have You), I Cover The Waterfront, I'll Be Seeing You, I'm Yours, Embraceable You, As Time Goes By, He's Funny That Way, Lover, Come Back To Me, Billie's Blues, On The Sunny The Street
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Strange Fruit, Yesterdays, Fine And Mellow, I Gotta Right To Sing The Blues, How Am I To Know?, My Old Flame, I'll Get By (As Long As I Have You), I Cover The Waterfront, I'll Be Seeing You, I'm Yours, Embraceable You, As Time Goes By, He's Funny That Way, Lover, Come Back To Me, Billie's Blues, On The Sunny The Street
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billie Holiday - The Commodore Master Takes (0600753999363) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...