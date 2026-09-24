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Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка

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Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 1
Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 2
Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 3
Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 4
Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 5
Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 6
Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 7
Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 8
Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
Jagged Little Pill Acoustic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 1
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 2
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 3
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 4
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 5
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 6
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 7
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 8
  • Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715959
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
Jagged Little Pill Acoustic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All I Really Want, You Oughta Know, Perfect, Hand In My Pocket, Right Through You, Forgiven, You Learn, Head Over Feet, Mary Jane, Ironic, Not The Doctor, Wake Up / Your House
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка

"Jagged Little Pill" - третий студийный и первый интернациональный релиз канадской певицы Аланис Мориссетт. Он сильно отличался от двух предыдущих альбомов Мориссетт, выпущенных в Канаде, "Alanis" и "Now Is the Time". Название диска - строки из песни «You Learn». Альбом считается прорывом Мориссетт, он стал самым продаваемым диском 1996 года и одним из самых продаваемых альбомов в истории музыки. С диска было выпущено несколько синглов: «You Oughta Know», «Ironic», «You Learn», «Hand in My Pocket», «Head over Feet» и «All I Really Want».

Отзывы о товаре Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469537068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Alanis Morissette
Альбом (сингл)
Jagged Little Pill Acoustic
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
All I Really Want, You Oughta Know, Perfect, Hand In My Pocket, Right Through You, Forgiven, You Learn, Head Over Feet, Mary Jane, Ironic, Not The Doctor, Wake Up / Your House
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Jagged Little Pill" - третий студийный и первый интернациональный релиз канадской певицы Аланис Мориссетт. Он сильно отличался от двух предыдущих альбомов Мориссетт, выпущенных в Канаде, "Alanis" и "Now Is the Time". Название диска - строки из песни «You Learn». Альбом считается прорывом Мориссетт, он стал самым продаваемым диском 1996 года и одним из самых продаваемых альбомов в истории музыки. С диска было выпущено несколько синглов: «You Oughta Know», «Ironic», «You Learn», «Hand in My Pocket», «Head over Feet» и «All I Really Want».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alanis Morissette - Jagged Little Pill Acoustic (8718469537068) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4200 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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