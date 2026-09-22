Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Action (4029759197881) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Action (4029759197881) виниловая пластинка
"Action" - альбом Оскара Питерсона, первый том его серии Exclusively for My Friends. Первоначально он был выпущен лейблом MPS Records, а затем был издан лейблом Prestige Records под названием "Easy Walker". Оскар Эммануэль Питерсон (15 августа 1925 — 23 декабря 2007) — канадский джазовый пианист-виртуоз и композитор. Считающийся одним из величайших джазовых пианистов всех времен, Питерсон выпустил более 200 записей, получил семь премий Грэмми, а также награду за выслугу от Академии звукозаписи и множество других наград и премий. Он отыграл тысячи концертов по всему миру за более чем 60-летнюю карьеру. Дюк Эллингтон назвал его «Махараджей клавишных», в джазовом сообществе музыканта именовали «Король внутреннего свинга».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитMisterwives - Superbloom (coloured) (0075678647369) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитMorse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) винилова...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитCosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) ...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) винило...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитСборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитArgishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитСборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитBjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитYaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитВеданъ Колодъ - Птицы (4630356100404) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Oscar Peterson - Exclusively For My Friends: Action (4029759197881) виниловая пластинка