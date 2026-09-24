Top.Mail.Ru
The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка - фото 1
The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка - фото 2
The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка - фото 3
The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка - фото 4
The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Spinners
Альбом (сингл)
The Spinners
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка - фото 1
  • The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка - фото 2
  • The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка - фото 3
  • The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка - фото 4
  • The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715948
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797145015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Spinners
Альбом (сингл)
The Spinners
Жанр
Soul
Трек-лист
Just Can't Get You Out of My Mind, Just You and Me Baby, Don't Let the Green Grass Fool You, I Could Never (Repay Your Love), I'll Be Around, One of a Kind (Love Affair), We Belong Together, Ghetto Child, How Could I Let You Get Away, Could It Be I'm Falling in Love
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Can't Get You Out of My Mind, Just You and Me Baby, Don't Let the Green Grass Fool You, I Could Never (Repay Your Love), I'll Be Around, One of a Kind (Love Affair), We Belong Together, Ghetto Child, How Could I Let You Get Away, Could It Be I'm Falling in Love



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797145015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
The Spinners
Альбом (сингл)
The Spinners
Жанр
Soul
Трек-лист
Just Can't Get You Out of My Mind, Just You and Me Baby, Don't Let the Green Grass Fool You, I Could Never (Repay Your Love), I'll Be Around, One of a Kind (Love Affair), We Belong Together, Ghetto Child, How Could I Let You Get Away, Could It Be I'm Falling in Love
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Just Can't Get You Out of My Mind, Just You and Me Baby, Don't Let the Green Grass Fool You, I Could Never (Repay Your Love), I'll Be Around, One of a Kind (Love Affair), We Belong Together, Ghetto Child, How Could I Let You Get Away, Could It Be I'm Falling in Love


Теги товара: Соул, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Spinners - The Spinners (Analogue, Original Master Recording) (0821797145015) виниловая пластинка – стоимость товара 5470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...