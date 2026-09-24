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Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка

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Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 1
Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 2
Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 3
Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 4
Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 5
Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 6
Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 7
Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
EXCITABLE BOY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 1
  • Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 2
  • Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 3
  • Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 4
  • Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 5
  • Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 6
  • Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 7
  • Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715947
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Загружаем...
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Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка
8 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797251310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
EXCITABLE BOY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Johnny Strikes Up The Band, Roland The Headless Thompson Gunner, Excitable Boy, Werewolves Of London, Accidentally Like A Martyr, Nighttime In The Switching Yard, Veracruz, Tenderness On The Block, Lawyers, Guns And Money
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка

Насладитесь непревзойденным талантом и музыкальной изюминкой с виниловой пластинкой Warren Zevon / Excitable boy. Этот альбом стал настоящим музыкальным шедевром и принес своему автору заслуженное признание и успех. Excitable boy - это воплощение творческого мастерства Уоррена Зивона. В этом двухпластинковом издании вы найдете такие треки, как "Werewolves of London", "Accidentally Like a Martyr" и "Lawyers, Guns and Money", которые поражают своей энергией и текстами. Композиции на этой виниловой пластинке произведут на вас незабываемое впечатление. От красивых мелодий до проникновенных текстов песен, Warren Zevon / Excitable boy (2LP) предлагает вам музыкальное путешествие, которое точно запомнится на долгое время. Если вы ищете виниловую пластинку для погружения в мир отличной музыки, Warren Zevon / Excitable boy (2LP) - идеальный выбор. Купите эту виниловую пластинку и наслаждайтесь неповторимыми звуками и атмосферой альбома.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797251310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Warren Zevon
Альбом (сингл)
EXCITABLE BOY
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Johnny Strikes Up The Band, Roland The Headless Thompson Gunner, Excitable Boy, Werewolves Of London, Accidentally Like A Martyr, Nighttime In The Switching Yard, Veracruz, Tenderness On The Block, Lawyers, Guns And Money
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Насладитесь непревзойденным талантом и музыкальной изюминкой с виниловой пластинкой Warren Zevon / Excitable boy. Этот альбом стал настоящим музыкальным шедевром и принес своему автору заслуженное признание и успех. Excitable boy - это воплощение творческого мастерства Уоррена Зивона. В этом двухпластинковом издании вы найдете такие треки, как "Werewolves of London", "Accidentally Like a Martyr" и "Lawyers, Guns and Money", которые поражают своей энергией и текстами. Композиции на этой виниловой пластинке произведут на вас незабываемое впечатление. От красивых мелодий до проникновенных текстов песен, Warren Zevon / Excitable boy (2LP) предлагает вам музыкальное путешествие, которое точно запомнится на долгое время. Если вы ищете виниловую пластинку для погружения в мир отличной музыки, Warren Zevon / Excitable boy (2LP) - идеальный выбор. Купите эту виниловую пластинку и наслаждайтесь неповторимыми звуками и атмосферой альбома.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Warren Zevon - Excitable Boy (Analogue, Original Master Recording) (0821797251310) виниловая пластинка - стоимость товара 8840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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