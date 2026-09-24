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Ravi Shankar - Shankar Family & Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ravi Shankar - Shankar Family & Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка

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Ravi Shankar - Shankar Family &amp; Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка - фото 1
Ravi Shankar - Shankar Family &amp; Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка - фото 2
Ravi Shankar - Shankar Family &amp; Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка - фото 3
Ravi Shankar - Shankar Family &amp; Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка - фото 4
Ravi Shankar - Shankar Family &amp; Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ravi Shankar
Альбом (сингл)
Shankar Family & Friends
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ravi Shankar - Shankar Family &amp; Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка - фото 1
  • Ravi Shankar - Shankar Family &amp; Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка - фото 2
  • Ravi Shankar - Shankar Family &amp; Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка - фото 3
  • Ravi Shankar - Shankar Family &amp; Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка - фото 4
  • Ravi Shankar - Shankar Family &amp; Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715946
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ravi Shankar - Shankar Family & Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797152211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ravi Shankar
Альбом (сингл)
Shankar Family & Friends
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I Am Missing You, Kahan Gayelava Shyam Salone, Supane Me Aye Preetam Sainya, I Am Missing You (Reprise), Overture, Part One: Dream Festivity & Joy, Love – Dance Ecstasy, Part Two: Nightmare Lust, Dispute & Violence, Disillusionment & Frustration, Despair & Sorrow, Part Three: Dawn Awakening, Peace & Hope
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ravi Shankar - Shankar Family & Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Ravi Shankar / Shankar Family & Friends (Original Master Recording Series) (1LP) является выдающимся произведением индийской классической музыки, которое погружает слушателя в мир ярких звуков и вдохновляющих мелодий. Этот альбом представляет собой уникальную комбинацию традиционных инструментов и современных аранжировок, создавая атмосферу глубокого погружения в культуру и музыкальное наследие. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться магией звучания, которое может подарить только настоящий мастер.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Ravi Shankar - Shankar Family & Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797152211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ravi Shankar
Альбом (сингл)
Shankar Family & Friends
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I Am Missing You, Kahan Gayelava Shyam Salone, Supane Me Aye Preetam Sainya, I Am Missing You (Reprise), Overture, Part One: Dream Festivity & Joy, Love – Dance Ecstasy, Part Two: Nightmare Lust, Dispute & Violence, Disillusionment & Frustration, Despair & Sorrow, Part Three: Dawn Awakening, Peace & Hope
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Ravi Shankar / Shankar Family & Friends (Original Master Recording Series) (1LP) является выдающимся произведением индийской классической музыки, которое погружает слушателя в мир ярких звуков и вдохновляющих мелодий. Этот альбом представляет собой уникальную комбинацию традиционных инструментов и современных аранжировок, создавая атмосферу глубокого погружения в культуру и музыкальное наследие. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться магией звучания, которое может подарить только настоящий мастер.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ravi Shankar - Shankar Family & Friends (Analogue, Original Master Recording) (0821797152211) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4780 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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