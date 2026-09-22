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The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка

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The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка - фото 1
The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка - фото 2
The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка - фото 3
The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка - фото 4
The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
The Pretenders
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка - фото 3
  • The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка - фото 4
  • The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715944
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797137218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
The Pretenders
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Precious, The Phone Call, Up The Neck, Tattooed Love Boys, Space Invader, The Wait, Stop Your Sobbing, Kid, Private Life, Brass In Pocket, Lovers Of Today, Mystery Achievement
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Precious, The Phone Call, Up The Neck, Tattooed Love Boys, Space Invader, The Wait, Stop Your Sobbing, Kid, Private Life, Brass In Pocket, Lovers Of Today, Mystery Achievement



Теги товара: New Wave, Limited Edition

Отзывы о товаре The Pretenders - The Pretenders (Analogue, Original Master Recording) (0821797137218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797137218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
The Pretenders
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Precious, The Phone Call, Up The Neck, Tattooed Love Boys, Space Invader, The Wait, Stop Your Sobbing, Kid, Private Life, Brass In Pocket, Lovers Of Today, Mystery Achievement
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Precious, The Phone Call, Up The Neck, Tattooed Love Boys, Space Invader, The Wait, Stop Your Sobbing, Kid, Private Life, Brass In Pocket, Lovers Of Today, Mystery Achievement


Теги товара: New Wave, Limited Edition
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