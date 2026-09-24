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The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка

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The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 1
The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 2
The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 3
The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 4
The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 5
The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 6
The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
Learning To Crawl
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 1
  • The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 2
  • The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 3
  • The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 4
  • The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 5
  • The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 6
  • The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715943
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797133913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
Learning To Crawl
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Middle Of The Road, Back On The Chain Gang, Time The Avenger, Watching The Clothes, Show Me, Thumbelina, My City Was Gone, Thin Line Between Love And Hate, I Hurt You, 2000 Miles
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
Греция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Middle Of The Road, Back On The Chain Gang, Time The Avenger, Watching The Clothes, Show Me, Thumbelina, My City Was Gone, Thin Line Between Love And Hate, I Hurt You, 2000 Miles



Теги товара: New Wave, Limited Edition

Отзывы о товаре The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797133913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
Learning To Crawl
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Middle Of The Road, Back On The Chain Gang, Time The Avenger, Watching The Clothes, Show Me, Thumbelina, My City Was Gone, Thin Line Between Love And Hate, I Hurt You, 2000 Miles
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
Греция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Middle Of The Road, Back On The Chain Gang, Time The Avenger, Watching The Clothes, Show Me, Thumbelina, My City Was Gone, Thin Line Between Love And Hate, I Hurt You, 2000 Miles


Теги товара: New Wave, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Pretenders - Learning To Crawl (Analogue, Original Master Recording) (0821797133913) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5470 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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