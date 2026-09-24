Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0082179704927) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
LADIES OF THE CANYON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб.
В наличии
Код товара: 715941
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0082179704927]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
LADIES OF THE CANYON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Morning Morgantown, For Free, Conversation, Ladies of the Canyon, Willy, The Arrangement, Rainy Day House, The Priest, Blue Boy, Big Yellow Taxi, Woodstock, The Circle Game
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0082179704927) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Morning Morgantown, For Free, Conversation, Ladies of the Canyon, Willy, The Arrangement, Rainy Day House, The Priest, Blue Boy, Big Yellow Taxi, Woodstock, The Circle Game
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0082179704927]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
LADIES OF THE CANYON
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Morning Morgantown, For Free, Conversation, Ladies of the Canyon, Willy, The Arrangement, Rainy Day House, The Priest, Blue Boy, Big Yellow Taxi, Woodstock, The Circle Game
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Morning Morgantown, For Free, Conversation, Ladies of the Canyon, Willy, The Arrangement, Rainy Day House, The Priest, Blue Boy, Big Yellow Taxi, Woodstock, The Circle Game
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Joni Mitchell - Ladies Of The Canyon (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0082179704927) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17540 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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