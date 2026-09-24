Joni Mitchell - Court And Spark (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205221) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
COURT AND SPARK
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 540 руб.
В наличии
Код товара: 715940
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797205221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
COURT AND SPARK
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Court And Spark, Help Me, Free Man In Paris, People's Parties, The Same Situation, Car On A Hill, Down To You, Just Like This Train, Raised On Robbery, Trouble Child, Twisted
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step – UD1S 2-052
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joni Mitchell - Court And Spark (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205221) виниловая пластинка
Альбом "Court and Spark", отражающий все большее обращение Митчелл к джазу (и ее увлечение Майлзом Дэвисом и Джоном Колтрейном), получил четыре номинации на премию "Грэмми", был признан лучшим альбомом года по результатам престижного опроса Pazz & Jop и занял 110-е место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone.
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797205221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
COURT AND SPARK
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Court And Spark, Help Me, Free Man In Paris, People's Parties, The Same Situation, Car On A Hill, Down To You, Just Like This Train, Raised On Robbery, Trouble Child, Twisted
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step – UD1S 2-052
Страна производитель
США
Альбом "Court and Spark", отражающий все большее обращение Митчелл к джазу (и ее увлечение Майлзом Дэвисом и Джоном Колтрейном), получил четыре номинации на премию "Грэмми", был признан лучшим альбомом года по результатам престижного опроса Pazz & Jop и занял 110-е место в списке 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Joni Mitchell - Court And Spark (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205221) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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