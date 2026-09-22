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Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка

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Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 1
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 2
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 3
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 4
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 5
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 6
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 7
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 8
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 9
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 10
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 11
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 12
Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
OFF THE WALL
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 3
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 4
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 5
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 6
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 7
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 8
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 9
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 10
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 11
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 12
  • Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715937
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0198028438919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
OFF THE WALL
Жанр
Диско
Трек-лист
Don't Stop 'Til You Get Enough, Rock with You, Working Day and Night, Get On The Floor, Off The Wall, Girlfriend, She's Out Of My Life, I Can't Help It, It's The Falling In Love, Burn This Disco Out
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step, Original Master Recording
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка

Выпустив альбом Off the Wall, Майкл Джексон установил веху в истории поп-музыки и в возрасте всего 20 лет уже продемонстрировал свой экстракласс как музыканта и творческого визионера. С этим альбомом он превзошел все существовавшие на тот момент рекорды продаж среди афроамериканских музыкантов и смог установить беспрецедентные рекорды по количеству прослушиваний, чартов и продаж благодаря своему скрещиванию R&B и поп-музыки. По мнению журнала Rolling Stone, именно благодаря Off the Wall Майкл Джексон изобрел "современную поп-музыку, какой мы ее знаем". Но прежде всего Майкл Джексон создал произведение, в котором идеальный симбиоз развлекательности и великолепного написания песен послужил ярким примером для его чернокожих коллег-музыкантов. Тогда, в конце 1970-х, они все еще боролись за общественное признание, которого заслуживали, и успех Off The Wall придал им необходимую уверенность в себе, которая послужила толчком для многих великих карьер. С этого момента начинается правление Майкла Джексона как "короля поп-музыки": Сертифицированный RIAA девятикратный платиновый альбом "Off the Wall" сочетает в себе фанк, диско, соул и R&B и включает в себя песни "Don't Stop 'Til You Get Enough" и "Rock With You". Этот знаковый альбом 1979 года впервые представлен в аудиофильском звучании: UltraDisc One-Step 180g 45RPM 2LP Box Set от Mobile Fidelity взрывается энергией и воспроизводится с превосходной четкостью и детальностью. Он создан с оригинальных мастер-лент, помещен в роскошный слипкейс и отпечатан на MoFi SuperVinyl в Fidelity Record Pressing. Упаковка этого набора UD1S "Off the Wall" соответствует выдающемуся статусу альбома. Он помещен в делюксовый слипкейс, имеет специальный рукав с фольгированным тиснением и верное художественное оформление. Акустически и визуально это переиздание создано для тех, кто хочет погрузиться во все, что связано с девятикратно платиновым альбомом - включая культовую обложку альбома, на которой Джексон изображен одетым в пиджак.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0198028438919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
OFF THE WALL
Жанр
Диско
Трек-лист
Don't Stop 'Til You Get Enough, Rock with You, Working Day and Night, Get On The Floor, Off The Wall, Girlfriend, She's Out Of My Life, I Can't Help It, It's The Falling In Love, Burn This Disco Out
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
UltraDisc One-Step, Original Master Recording
Страна производитель
США
Описание
Выпустив альбом Off the Wall, Майкл Джексон установил веху в истории поп-музыки и в возрасте всего 20 лет уже продемонстрировал свой экстракласс как музыканта и творческого визионера. С этим альбомом он превзошел все существовавшие на тот момент рекорды продаж среди афроамериканских музыкантов и смог установить беспрецедентные рекорды по количеству прослушиваний, чартов и продаж благодаря своему скрещиванию R&B и поп-музыки. По мнению журнала Rolling Stone, именно благодаря Off the Wall Майкл Джексон изобрел "современную поп-музыку, какой мы ее знаем". Но прежде всего Майкл Джексон создал произведение, в котором идеальный симбиоз развлекательности и великолепного написания песен послужил ярким примером для его чернокожих коллег-музыкантов. Тогда, в конце 1970-х, они все еще боролись за общественное признание, которого заслуживали, и успех Off The Wall придал им необходимую уверенность в себе, которая послужила толчком для многих великих карьер. С этого момента начинается правление Майкла Джексона как "короля поп-музыки": Сертифицированный RIAA девятикратный платиновый альбом "Off the Wall" сочетает в себе фанк, диско, соул и R&B и включает в себя песни "Don't Stop 'Til You Get Enough" и "Rock With You". Этот знаковый альбом 1979 года впервые представлен в аудиофильском звучании: UltraDisc One-Step 180g 45RPM 2LP Box Set от Mobile Fidelity взрывается энергией и воспроизводится с превосходной четкостью и детальностью. Он создан с оригинальных мастер-лент, помещен в роскошный слипкейс и отпечатан на MoFi SuperVinyl в Fidelity Record Pressing. Упаковка этого набора UD1S "Off the Wall" соответствует выдающемуся статусу альбома. Он помещен в делюксовый слипкейс, имеет специальный рукав с фольгированным тиснением и верное художественное оформление. Акустически и визуально это переиздание создано для тех, кто хочет погрузиться во все, что связано с девятикратно платиновым альбомом - включая культовую обложку альбома, на которой Джексон изображен одетым в пиджак.


Теги товара: Limited Edition
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Michael Jackson - Off The Wall (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0198028438919) виниловая пластинка – стоимость товара 20390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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