Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка
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Описание товара Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка
Ellington at Newport стал толчком к возвращению Эллингтона в мейнстрим. Это запись впечатляющего выступления на Ньюпортском джазовом фестивале в Род-Айленде в 1956 году, которое превзошло все ожидания публики и обеспечило Эллингтону финансовый успех на всю оставшуюся жизнь. Концерт начался с написанной специально для фестиваля сюиты с сильным влиянием блюза, в которой тон задавали проворные фортепианные риффы Эллингтона, переливистые интерлюдии кларнета Джимми Гамильтона и трубные партии Кларка Терри. Однако кульминацией вечера стало объединение композиций Diminuendo in Blue и Crescendo in Blue с солистом тенор-саксофонистом Полом Гонсалвесом. Уже с первых нот в зале возникло движение, с седьмого припева люди начали танцевать. А затем зал превратился в такой колдовской котел на целых 27 припевов, что организаторы были на грани остановки концерта. Вновь ремастированный и отпечатанный в RTI, диск Mobile Fidelity теперь выпускает эту джазовую классику в Серебряной серии с небывалой прозрачностью и аутентичностью. С музыкальной и звуковой точки зрения это просто необходимо! Mobile Fidelity Sound Label Silver Label: С начала 2011 года MFSL выпускает новую серию LP под названием Silver Label. Они ремастируются и редактируются в Mobile Fidelity на мастеринговой цепи, разработанной Тимом де Паравичини, и прессуются на 140-граммовом виниле в RTI в Лос-Анджелесе.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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