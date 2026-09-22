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Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка

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Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка - фото 1
Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка - фото 2
Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка - фото 3
Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка - фото 4
Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
At Newport 1956
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка - фото 1
  • Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка - фото 2
  • Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка - фото 3
  • Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка - фото 4
  • Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715935
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Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
At Newport 1956
Жанр
Swing
Трек-лист
Festival Junction, There, Newport Up, Jeep's Blues, Diminuendo And Crescendo In Blue
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка

Ellington at Newport стал толчком к возвращению Эллингтона в мейнстрим. Это запись впечатляющего выступления на Ньюпортском джазовом фестивале в Род-Айленде в 1956 году, которое превзошло все ожидания публики и обеспечило Эллингтону финансовый успех на всю оставшуюся жизнь. Концерт начался с написанной специально для фестиваля сюиты с сильным влиянием блюза, в которой тон задавали проворные фортепианные риффы Эллингтона, переливистые интерлюдии кларнета Джимми Гамильтона и трубные партии Кларка Терри. Однако кульминацией вечера стало объединение композиций Diminuendo in Blue и Crescendo in Blue с солистом тенор-саксофонистом Полом Гонсалвесом. Уже с первых нот в зале возникло движение, с седьмого припева люди начали танцевать. А затем зал превратился в такой колдовской котел на целых 27 припевов, что организаторы были на грани остановки концерта. Вновь ремастированный и отпечатанный в RTI, диск Mobile Fidelity теперь выпускает эту джазовую классику в Серебряной серии с небывалой прозрачностью и аутентичностью. С музыкальной и звуковой точки зрения это просто необходимо! Mobile Fidelity Sound Label Silver Label: С начала 2011 года MFSL выпускает новую серию LP под названием Silver Label. Они ремастируются и редактируются в Mobile Fidelity на мастеринговой цепи, разработанной Тимом де Паравичини, и прессуются на 140-граммовом виниле в RTI в Лос-Анджелесе.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Duke Ellington - At Newport 1956 (Analogue) (0821797100359) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100359]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
At Newport 1956
Жанр
Swing
Трек-лист
Festival Junction, There, Newport Up, Jeep's Blues, Diminuendo And Crescendo In Blue
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Ellington at Newport стал толчком к возвращению Эллингтона в мейнстрим. Это запись впечатляющего выступления на Ньюпортском джазовом фестивале в Род-Айленде в 1956 году, которое превзошло все ожидания публики и обеспечило Эллингтону финансовый успех на всю оставшуюся жизнь. Концерт начался с написанной специально для фестиваля сюиты с сильным влиянием блюза, в которой тон задавали проворные фортепианные риффы Эллингтона, переливистые интерлюдии кларнета Джимми Гамильтона и трубные партии Кларка Терри. Однако кульминацией вечера стало объединение композиций Diminuendo in Blue и Crescendo in Blue с солистом тенор-саксофонистом Полом Гонсалвесом. Уже с первых нот в зале возникло движение, с седьмого припева люди начали танцевать. А затем зал превратился в такой колдовской котел на целых 27 припевов, что организаторы были на грани остановки концерта. Вновь ремастированный и отпечатанный в RTI, диск Mobile Fidelity теперь выпускает эту джазовую классику в Серебряной серии с небывалой прозрачностью и аутентичностью. С музыкальной и звуковой точки зрения это просто необходимо! Mobile Fidelity Sound Label Silver Label: С начала 2011 года MFSL выпускает новую серию LP под названием Silver Label. Они ремастируются и редактируются в Mobile Fidelity на мастеринговой цепи, разработанной Тимом де Паравичини, и прессуются на 140-граммовом виниле в RTI в Лос-Анджелесе.


Теги товара: Limited Edition
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