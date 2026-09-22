Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797152310) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BOB DYLAN
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715933
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797152310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BOB DYLAN
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
You're No Good, Talkin' New York, In My Time Of Dyin', Man Of Constant Sorrow, Fixin' To Die, Pretty Peggy-O, Highway 51, Gospel Plow, Baby, Let Me Follow You Down, House Of The Risin' Sun, Freight Train Blues, Song To Woody, See That My Grave Is Kept Clean
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797152310) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You're No Good, Talkin' New York, In My Time Of Dyin', Man Of Constant Sorrow, Fixin' To Die, Pretty Peggy-O, Highway 51, Gospel Plow, Baby, Let Me Follow You Down, House Of The Risin' Sun, Freight Train Blues, Song To Woody, See That My Grave Is Kept Clean
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797152310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BOB DYLAN
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
You're No Good, Talkin' New York, In My Time Of Dyin', Man Of Constant Sorrow, Fixin' To Die, Pretty Peggy-O, Highway 51, Gospel Plow, Baby, Let Me Follow You Down, House Of The Risin' Sun, Freight Train Blues, Song To Woody, See That My Grave Is Kept Clean
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You're No Good, Talkin' New York, In My Time Of Dyin', Man Of Constant Sorrow, Fixin' To Die, Pretty Peggy-O, Highway 51, Gospel Plow, Baby, Let Me Follow You Down, House Of The Risin' Sun, Freight Train Blues, Song To Woody, See That My Grave Is Kept Clean
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Bob Dylan - Bob Dylan (Analogue, Original Master Recording) (0821797152310) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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