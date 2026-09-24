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Miles Davis - My Funny Valentine (Analogue) (0886979435919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - My Funny Valentine (Analogue) (0886979435919) виниловая пластинка

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Miles Davis - My Funny Valentine (Analogue) (0886979435919) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - My Funny Valentine (Analogue) (0886979435919) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
My Funny Valentine
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - My Funny Valentine (Analogue) (0886979435919) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - My Funny Valentine (Analogue) (0886979435919) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715928
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - My Funny Valentine (Analogue) (0886979435919) виниловая пластинка
5 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886979435919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
My Funny Valentine
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
My Funny Valentine, All Of You, Stella By Starlight, All Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - My Funny Valentine (Analogue) (0886979435919) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Funny Valentine, All Of You, Stella By Starlight, All Blues

Отзывы о товаре Miles Davis - My Funny Valentine (Analogue) (0886979435919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886979435919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
My Funny Valentine
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
My Funny Valentine, All Of You, Stella By Starlight, All Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Funny Valentine, All Of You, Stella By Starlight, All Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - My Funny Valentine (Analogue) (0886979435919) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5710 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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