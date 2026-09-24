Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Miles Smiles (Analogue, Original Master Recording) (0194399826119) виниловая пластинка
Грандиозный пост-боповый альбом "Miles Smiles" 1967 года был записан со вторым из великих квинтетов под Под патронажем Майлза Дэвиса. В их составе: Саксофонист Уэйн Шортер, пианист Херби Хэнкок, Басист Рон Картер и барабанщик Тони Уильямс. Альбом является примером любви Дэвиса к экспериментам в плане менее строгих структур, темпов и мер. Несмотря на то, что он условности бопа, он еще не был свободным джазом Свободный джаз. критики высоко оценили "Miles Smiles" за оригинальные композиции, слаженность квинтета и фразировку" Дэвиса. Альбом получил награду Альбом был отмечен как "Незаменимый! Один из лучших альбомов квинтета" а "Footprints" и "Dolores" были названы "одними из лучших джазовых композиций всех времен". "Miles Smiles", несомненно, станет важной частью дискографии Майлза Дэвиса, как за выдающееся мастерство трубача, так и за Трубача, так и за урок, который преподносят нам Уильямс и И Картер преподают нам урок о функциях и динамическом диапазоне джаза. Первый из серии модальных альбомов, изменивших джаз, "Miles Smiles" представляет самую блестящую игру второго великого квинтета Майлза Дэвиса, наполненную жизненной силой и духом. Ясность истории доказывает, что Второй великий квинтет Майлза Дэвиса претендует на неофициальную честь быть лучшим маленьким джазовым комбо, когда-либо записанным на пленку. Вышедший в 1967 году альбом "Miles Smiles" в значительной степени ответственен за этот подвиг, поскольку он начинает серию из пяти новаторских альбомов - хронологически завершаемую "Sorcerer", "Nefertiti", "Miles in the Sky" и "Filles de Kilimanjaro", - которые руководствуются не аккордовыми паттернами, а открытыми ответами на мелодии. Эта музыка уже никогда не будет прежней. и "Miles Smiles" тоже не станет прежней, когда вы услышите это эталонное издание. С оригинальных мастер-лент: Пронумерованный 180-граммовый SuperVinyl LP 33RPM от Mobile Fidelity предлагает эталонное звучание и впечатляющую прозрачность.
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