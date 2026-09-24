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Miles Davis - Bitches Brew (Analogue, Original Master Recording) (0888837317016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Bitches Brew (Analogue, Original Master Recording) (0888837317016) виниловая пластинка

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Miles Davis - Bitches Brew (Analogue, Original Master Recording) (0888837317016) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Bitches Brew (Analogue, Original Master Recording) (0888837317016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
BITCHES BREW
Жанр
Fusion
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Bitches Brew (Analogue, Original Master Recording) (0888837317016) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Bitches Brew (Analogue, Original Master Recording) (0888837317016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715924
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Bitches Brew (Analogue, Original Master Recording) (0888837317016) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0888837317016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
BITCHES BREW
Жанр
Fusion
Трек-лист
Pharaoh's Dance, Bitches Brew, Spanish Key, John McLaughlin, Miles Runs The Voodoo Down, Sanctuary
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Bitches Brew (Analogue, Original Master Recording) (0888837317016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pharaoh's Dance, Bitches Brew, Spanish Key, John McLaughlin, Miles Runs The Voodoo Down, Sanctuary



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Miles Davis - Bitches Brew (Analogue, Original Master Recording) (0888837317016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0888837317016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
BITCHES BREW
Жанр
Fusion
Трек-лист
Pharaoh's Dance, Bitches Brew, Spanish Key, John McLaughlin, Miles Runs The Voodoo Down, Sanctuary
Версия издания
лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pharaoh's Dance, Bitches Brew, Spanish Key, John McLaughlin, Miles Runs The Voodoo Down, Sanctuary


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Bitches Brew (Analogue, Original Master Recording) (0888837317016) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 8260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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