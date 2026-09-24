The B-52's - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
Wild Planet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 715920
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 200 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
Wild Planet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Party Out Of Bounds, Dirty Back Road, Runnin' Around, Give Me Back My Man, Private Idaho, Devil In My Car, Quiche Lorraine, Strobe Light, 53 Miles West Of Venus
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The B-52's - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка
Второй альбом The B-52s вышел в 1980 году, и если кто-то утверждает, что группа больше никогда не достигала звучания и значимости своего первого альбома, то это верно лишь отчасти. На Wild Planet B-52s, возможно, уже не столь экспериментальны, но к этому моменту они уже лучше обращались со своими инструментами и осмелились играть более быстрые композиции. В результате получился еще один отличный LP с абсолютно танцевальным тусовочным звуком и сумасбродными идеями. В песню Private Idaho интегрирована мелодия из заглавной песни "Сумеречной зоны", а с Devil in my Car стоит всерьез задуматься о лишении B-52 водительских прав за недостаток умственной зрелости.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 990 руб. 5 500 руб.998 руб. в СплитBlack Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) винилова...
-
В наличииЦена 3 990 руб. 6 900 руб.998 руб. в СплитQueen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитBelle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитКристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (460332037...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитТехнология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661)...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 080 руб.1020 руб. в СплитDaft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 080 руб. 4 693 руб.1020 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100144]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
Wild Planet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Party Out Of Bounds, Dirty Back Road, Runnin' Around, Give Me Back My Man, Private Idaho, Devil In My Car, Quiche Lorraine, Strobe Light, 53 Miles West Of Venus
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Второй альбом The B-52s вышел в 1980 году, и если кто-то утверждает, что группа больше никогда не достигала звучания и значимости своего первого альбома, то это верно лишь отчасти. На Wild Planet B-52s, возможно, уже не столь экспериментальны, но к этому моменту они уже лучше обращались со своими инструментами и осмелились играть более быстрые композиции. В результате получился еще один отличный LP с абсолютно танцевальным тусовочным звуком и сумасбродными идеями. В песню Private Idaho интегрирована мелодия из заглавной песни "Сумеречной зоны", а с Devil in my Car стоит всерьез задуматься о лишении B-52 водительских прав за недостаток умственной зрелости.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
The B-52's - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The B-52's - Wild Planet (Analogue) (0821797100144) виниловая пластинка