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The Alan Parsons Project - I Robot (Analogue, Original Master Recording) (0886919444810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Alan Parsons Project - I Robot (Analogue, Original Master Recording) (0886919444810) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - I Robot (Analogue, Original Master Recording) (0886919444810) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - I Robot (Analogue, Original Master Recording) (0886919444810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I Robot
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - I Robot (Analogue, Original Master Recording) (0886919444810) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - I Robot (Analogue, Original Master Recording) (0886919444810) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 254 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715918
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Загружаем...
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The Alan Parsons Project - I Robot (Analogue, Original Master Recording) (0886919444810) виниловая пластинка
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886919444810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I Robot
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Robot, Like You, Some Other Time, Breakdown, Don't Let It Show, The Voice, Nucleus, Day After Day (The Show Must Go On), Total Eclipse, Genesis Ch.1, V.32
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - I Robot (Analogue, Original Master Recording) (0886919444810) виниловая пластинка

Расширенное издание альбома «I Robot» на двух пластинках. Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал альбом «Eye in the Sky» (в 1982 году он поднялся на 7 строчку чарта The Billboard 200).

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - I Robot (Analogue, Original Master Recording) (0886919444810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0886919444810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
I Robot
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Robot, Like You, Some Other Time, Breakdown, Don't Let It Show, The Voice, Nucleus, Day After Day (The Show Must Go On), Total Eclipse, Genesis Ch.1, V.32
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Расширенное издание альбома «I Robot» на двух пластинках. Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал альбом «Eye in the Sky» (в 1982 году он поднялся на 7 строчку чарта The Billboard 200).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Alan Parsons Project - I Robot (Analogue, Original Master Recording) (0886919444810) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8260 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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