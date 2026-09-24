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The Allman Brothers Band - Eat A Peach (coloured) (0602475371885) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Allman Brothers Band - Eat A Peach (coloured) (0602475371885) виниловая пластинка

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The Allman Brothers Band - Eat A Peach (coloured) (0602475371885) виниловая пластинка - фото 1
The Allman Brothers Band - Eat A Peach (coloured) (0602475371885) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Allman Brothers Band
Альбом (сингл)
Eat a peach
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Allman Brothers Band - Eat A Peach (coloured) (0602475371885) виниловая пластинка - фото 1
  • The Allman Brothers Band - Eat A Peach (coloured) (0602475371885) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Allman Brothers Band - Eat A Peach (coloured) (0602475371885) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602475371885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Allman Brothers Band
Альбом (сингл)
Eat a peach
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Ain't Wastin' Time No More, Les Brers In A Minor, Melissa, Mountain Jam, One Way Out, Trouble No More, Stand Back, Blue Sky, Little Martha, Mountain Jam Cont'd
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Allman Brothers Band - Eat A Peach (coloured) (0602475371885) виниловая пластинка

Eat a Peach — альбом американской рок-группы The Allman Brothers Band, выпущенный 12 февраля 1972 года на лейбле Capricorn Records. Альбом представляет собой смесь студийных записей (как с Дуэйном Оллманом, так и без него) и концертных записей со знаменитых выступлений группы в Fillmore East 1971 года. Среди основных моментов — концертная версия "Mountain Jam", а также "Melissa" и "Blue Sky". Альбом имел мгновенный успех, достигнув четвертого места в чарте Billboard's Top 200 Pop Albums. Позже он был сертифицирован как платиновый и остается бестселлером в дискографии группы.

Отзывы о товаре The Allman Brothers Band - Eat A Peach (coloured) (0602475371885) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602475371885]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Allman Brothers Band
Альбом (сингл)
Eat a peach
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Ain't Wastin' Time No More, Les Brers In A Minor, Melissa, Mountain Jam, One Way Out, Trouble No More, Stand Back, Blue Sky, Little Martha, Mountain Jam Cont'd
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Eat a Peach — альбом американской рок-группы The Allman Brothers Band, выпущенный 12 февраля 1972 года на лейбле Capricorn Records. Альбом представляет собой смесь студийных записей (как с Дуэйном Оллманом, так и без него) и концертных записей со знаменитых выступлений группы в Fillmore East 1971 года. Среди основных моментов — концертная версия "Mountain Jam", а также "Melissa" и "Blue Sky". Альбом имел мгновенный успех, достигнув четвертого места в чарте Billboard's Top 200 Pop Albums. Позже он был сертифицирован как платиновый и остается бестселлером в дискографии группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Allman Brothers Band - Eat A Peach (coloured) (0602475371885) виниловая пластинка - по цене 5940 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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