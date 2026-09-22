Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power 1TB M-Series UD90 (SP01KGBP44UD9007)
SSD накопитель Silicon Power предлагает выдающуюся производительность и надежность для современных пользователей, стремящихся к высокоскоростным решениям для хранения данных. Эта модель изготавливается в компактном форм-факторе M.2 2230, что делает ее идеальной для установки в ультратонкие ноутбуки и компактные настольные системы. Объемом в 1024 Гб, накопитель основан на передовой 3D NAND технологии, что обеспечивает как высокую емкость, так и долговечность. Подключаемый через интерфейс PCIe 4.0 x4, он демонстрирует впечатляющие скорости: до 4900 МБ/с при чтении и до 3200 МБ/с при записи. Это позволяет пользователям испытывать молниеносные загрузки, быстрые установки программ и бесперебойные операции с большими файлами. SSD Silicon Power с максимальным ресурсом записи в 600 Тб (TBW) и временем наработки на отказ в 1,5 миллиона часов гарантирует долговременную и устойчивую работу даже при интенсивном использовании. Он идеально подходит для задач, требующих высокой производительности и надежности, таких как игровые приложения, работа с мультимедийным контентом и профессиональные компьютерные среды. Выберите Silicon Power, чтобы повысить производительность своей системы и насладиться передовыми технологиями хранения данных.
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