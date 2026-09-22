Накопитель SSD PC Pet SATA-III 512GB (PCPS512G1) OEM
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD PC Pet SATA-III 512GB (PCPS512G1) OEM
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 840 руб.1960 руб. в СплитНакопитель SSD ТМИ SATA III 256Gb (ЦРМП.467512.002)
-
В наличииЦена 7 920 руб.1980 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 PCIE 512GB (AP512GAS2280P4X-1)
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 2.5" 512GB P220 (P220S512G25)
-
В наличииЦена 8 020 руб.2005 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx M.2 512Gb 2280 (IND-4XN80S512GX)
-
В наличииЦена 8 080 руб.2020 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD225S 250Gb (TS250GSSD225S)
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power 512Gb (SP512GBSS3A55S25)
-
В наличииЦена 8 200 руб.2050 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro Series 512Gb (NT01N930E-512G-E4X)
-
В наличииЦена 8 230 руб.2058 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 512Gb (NT01N535N-512G-N8X)
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Ultimate SU630 480Gb (ASU630SS-480GQ-R)
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power P34A60 512Gb (SP512GBP34A60M28)
-
В наличииЦена 8 300 руб.2075 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV3000 Series (NT01NV3000-500-E4X)
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 512Gb P300 (P300P512GM28)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD PC Pet SATA-III 512GB (PCPS512G1) OEM