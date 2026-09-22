Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
1
Тип манометра
аналогвый
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
7
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Время непрерывной работы
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715833
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Характеристики
Бренд
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
1
Тип манометра
аналогвый
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
7
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Время непрерывной работы
20
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Максимальный потребляемый ток
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х14
Вес, кг.
1.87
Описание товара Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м
Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
1
Тип манометра
аналогвый
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
7
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Время непрерывной работы
20
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Развернуть
Максимальный потребляемый ток
13
Страна производитель
Китай
Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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