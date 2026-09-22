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Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м купить с доставкой в Москве
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Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м

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Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м - фото 1
Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м - фото 2
Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м - фото 3
Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м - фото 4
Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
1
Тип манометра
аналогвый
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
7
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Время непрерывной работы
20
  • Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м - фото 1
  • Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м - фото 2
  • Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м - фото 3
  • Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м - фото 4
  • Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715833
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Характеристики

Бренд
Carmega
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
1
Тип манометра
аналогвый
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
7
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Время непрерывной работы
20
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Максимальный потребляемый ток
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х14
Вес, кг.
1.87

Описание товара Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м

Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м

Отзывы о товаре Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м




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Характеристики
Бренд
Carmega
Тип подключения
к прикуривателю
Производительность, л/мин
35
Длина воздушного шланга, м
1
Тип манометра
аналогвый
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
7
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Время непрерывной работы
20
Длина кабеля питания, м
3
Входное напряжение
12
Развернуть
Максимальный потребляемый ток
13
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный компрессор Carmega AC-35L 35л/мин шланг 1м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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