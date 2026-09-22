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SSD Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) купить в Москве
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Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB)

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Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 1
Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 2
Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 3
Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 4
Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 5
Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 6
Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1433.6
  • Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 6
  • Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715817
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1433.6
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB)

Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB MT-2TB MT Series mSATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1433.6
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB MT-2TB MT Series mSATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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