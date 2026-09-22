Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1433.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715817
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1433.6
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB)
Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB MT-2TB MT Series mSATA
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 980 руб.3745 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G)
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS)
-
В наличииЦена 15 110 руб.3778 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI
-
В наличииЦена 15 240 руб.3810 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)
-
В наличииЦена 15 480 руб.3870 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 1Tb (NT01N535N-001T-N8X)
-
В наличииЦена 15 760 руб.3940 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVME NT01NV5000T-1T0-E4X NETAC
-
В наличииЦена 16 170 руб.4043 руб. в СплитНакопитель SSD 2.5" Patriot 1.0TB P220 (P220S1TB25)
-
В наличииЦена 16 400 руб.4100 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB SLEG-860-1000GCS ADATA
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 1Tb (P320P1TBM28)
-
В наличииЦена 16 790 руб.4198 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 17 210 руб.4303 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
-
В наличииЦена 17 580 руб.4395 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
Бренд
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1433.6
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB MT-2TB MT Series mSATA
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec SATA-III 2TB mSATA (MT-2TB)